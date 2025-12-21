Rubio: Status quo s Madurom nepodnošljiv, SAD spremne na sve mjere

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) osudio je "status quo" u odnosima s vladom Nikolasa Madura (Nicolás Maduro) kao nepodnošljiv nakon što je administracija Donalda Trampa (Trump) najavila nove sankcije protiv članova porodice venecuelanskog lidera.

Mjesecima administracija provodi kampanju smrtonosnih vojnih udara na Karibima i u Pacifiku, kao i pojačani ekonomski pritisak na Karakas, u okviru onoga što opisuje kao "rat protiv trgovine drogom". Istovremeno, zvaničnici izbjegavaju otvoreno reći da aktivno teže promjeni režima u Venecueli, ali Madura optužuju da je nelegitiman i da je narko-trgovac.

U petak je Rubio dodatno pojačao te optužbe.

- Jasno je da je trenutni status quo s aktuelnim venecuelanskim režimom nepodnošljiv za Sjedinjene Američke Države - rekao je Rubio odgovarajući na pitanje o komentarima šefa kabineta Bijele kuće da Tramp "želi nastaviti dizati brodove u zrak dok Maduro ne popusti".

- Status quo u kojem oni djeluju i sarađuju s terorističkim organizacijama protiv nacionalnih interesa Amerike i to ne samo da sarađuju, već da su partneri i učestvuju u aktivnostima koje prijete nacionalnim interesima SAD-a - rekao je Rubio na konferenciji za novinare.

Naveo je kako zadržavaju pravo i imaju pravo koristiti "svaki element nacionalne moći kako bismo zaštitili nacionalne interese".

Američke vojne snage izvele su desetine smrtonosnih vojnih udara na navodna plovila povezana s trgovinom drogom, pri čemu je poginulo više od 100 ljudi. Ti napadi našli su se pod oštrim nadzorom članova Kongresa.

U intervjuu za NBC u petak, Tramp nije isključio mogućnost rata s Venecuelom. Ranije ove sedmice američki predsjednik je najavio „potpunu i potpunu blokadu“ sankcionisanih naftnih tankera koji dolaze u Venecuelu i odlaze iz nje. Više puta je prijetio kopnenim napadima na tu zemlju. Ni Tramp ni Rubio se nisu obavezali da će unaprijed obavijestiti Kongres o tom potencijalnom činu rata.