Australija odaje počast žrtvama: Policija otjerala čovjeka sa obilježavanja koji je nosio kefiju, građani aplaudirali

Australija danas odaje počast žrtvama pucnjave koja se dogodila sedmicu ranije tokom obalne proslave Hanuke, dok je najavljena revizija rada državnih policijskih i obavještajnih agencija.

Uz pojačane sigurnosne mjere i zastave spuštene na pola koplja na državnim zgradama, u 18:47 sati, tačnije u vremenu kada je napad započeo, održana je minuta šutnje.

Objavljen snimak

Objavljen je i snimak na kojem je policija na Bondi plaži ispratila čovjeka koji je nosio kefiju tokom ovog obilježavanja.

Na videu se ne može čuti svaka rečenica, ali je primjetno da muškarac pita "kako je to uznemiravanje", dok se u pozadini čuje aplauz dok ga policija ispraća.

Zvanične informacije, posebno od policije, trenutno nisu dostupne kako bi se znao tačan razlog ovakvog postupanja.

Kefija se inače smatra simbolom palestinskog otpora i identiteta.

Paljenje svijeća

Vlasti su pozvale Australce da u nedjelju navečer zapale svijeću, na početku osmog i posljednjeg dana jevrejskog praznika svjetlosti, kao tihi čin sjećanja s porodicom, prijateljima ili voljenima na žrtve napada, koji su navodno izvršili otac i sin.

Večernji memorijalni događaj na plaži Bondi održat će se uz snažno policijsko prisustvo, uključujući policajce naoružane dugim cijevima.