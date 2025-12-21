Tramp poput Forte: Ples Jona Hamma osvojio i predsjednika Amerike

Nakon što je scena u kojoj glumac Džon Hem (Jon Hamm) pleše u klubu osvojila društvene mreže, trendu koji uključuje spomenuti snimak se priključio i Donald Trump.

Na zvaničnim stranicama Bijele kuće na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojem se Donald može vidjeti dok se smije, nakon čega se "pretvara" u Jona Hamma koji se prepušta muzici.

"Kad neko kaže da je Amerika najpoželjnija zemlja bilo gdje u svijetu", navedeno je uz snimak.

Uz to je u opisu navedeno: "Sve što nam je trebalo je bio novi predsjednik".