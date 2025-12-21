Tramp poput Forte: Ples Jona Hamma osvojio i predsjednika Amerike

Nakon što je scena u kojoj glumac Džon Hem (Jon Hamm) pleše u klubu osvojila društvene mreže, trendu koji uključuje spomenuti snimak se priključio i Donald Trump.
Na zvaničnim stranicama Bijele kuće na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojem se Donald može vidjeti dok se smije, nakon čega se "pretvara" u Jona Hamma koji se prepušta muzici.
"Kad neko kaže da je Amerika najpoželjnija zemlja bilo gdje u svijetu", navedeno je uz snimak.
Uz to je u opisu navedeno: "Sve što nam je trebalo je bio novi predsjednik".
Trend koji je osvojio društvene mreže zapravo uključuje isječak iz američke serije "Your Friends and Neighbours", koja se može gledati na Apple TV+.
Iako je serija objavljena još u aprilu ove godine, isječak Jona Hamma u ulozi Andrewa Coopa Coopera, koji pleše u noćnom klubu i prepušta se muzici, trenutno je popularan na društvenim mrežama.
Među onima koji su odlučili iskoristiti ovaj snimak, bio je i ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto, koji je najavio izgradnju puta i mosta u Šćepan Polju.
Trend koji kruži mrežama uglavnom je o situacijama u kojima ljudi razmišljaju o umoru ujutro prije posla, a zatim se vraćaju u sredinu 2000-ih, kada su plesali u noćnom klubu samo nekoliko sati prije posla i imali su puno više energije.
Podsjetimo, istim videom je nedavno i državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto pokušao da se pohvali obezbjeđivanje sredstava za put prema Šćepan Polju, no to i nije baš naišlo na pozitivne reakcije u bh. javnosti.