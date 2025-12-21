Ruska vojska prešla granicu Ukrajine i nasilno odvela više od 50 civila

Ruske vojne jedinice prešle su državnu granicu Ukrajine u blizini sela Hrabovsko, koje se nalazi u Sumskoj oblasti, te su iz tog područja odvele više od 50 civila.

Ove navode potvrdio je Dmitro Lihovij (Dmytro Lykhovii), glasnogovornik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, u izjavi za Ukrajinsku Pravdu.

Prema njegovim riječima, usljed snažne ruske ofanzive, ukrajinske odbrambene snage bile su primorane da se povuku s nekoliko položaja u okolini Hrabovskog. Kako je naveo, trenutno su u toku mjere usmjerene na stabilizaciju sigurnosne situacije na tom području.

Nakon što su ruske snage preuzele kontrolu nad naseljem, više od 50 ukrajinskih civila je silom odvedeno na teritoriju Rusije. Među njima se uglavnom nalaze starije žene i muškarci, uključujući i jednu ženu staru 89 godina.

Lihovij je naglasio da je većina tih civila ranije odbila evakuaciju prema dijelovima teritorije koji su pod kontrolom Ukrajine.

Nadležni organi već su pokrenuli istragu zbog prisilne deportacije civila, dok Oružane snage Ukrajine ove postupke ocjenjuju kao grubo kršenje Ženevskih konvencija.

Istovremeno, vojne vlasti uputile su apel stanovnicima pograničnih područja da se evakuišu. Vlasti Sumske oblasti organizirale su proces evakuacije, tokom kojeg je do sada zbrinuto više od 30.000 ljudi. Ipak, gotovo 5.700 stanovnika, među kojima je i 38 djece, i dalje odbija napustiti svoje domove.