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Direktorica američkih obavještajaca: Rusija nema kapacitet da osvoji Ukrajinu, a kamoli Evropu

Ovo je bio njen komentar da izvještaje u kojima se tvrdi da oni podržavaju stavove EU i NATO-a da Rusija ima za cilj invaziju ili osvajanje Evrope

Tulsi Gabard. AP Photo/Rebecca Blackwell

S. S.

21.12.2025

Direktorica američke Nacionalne obavještajne zajednice Tulsi Gabard rekla je da je stav američke obavještajne zajednice da Rusija nema kapacitete da osvoji Evropu, a čak ni Ukrajinu.

Ovo je bio njen komentar da izvještaje u kojima se tvrdi da oni podržavaju stavove EU i NATO-a da Rusija ima za cilj invaziju ili osvajanje Evrope.

- Ratnohuškački krugovi tzv. "duboke države" i njihovi propagandni mediji ponovo pokušavaju potkopati napore predsjednika Trampa da donese mir Ukrajini, i Evropi u cjelini, lažno tvrdeći da se "američka obavještajna zajednica" slaže s gledištem EU-NATO-a da je cilj Rusije invazija i osvajanje Evrope (kako bi se podstakla podrška njihovim pro-ratnim politikama) - kazala je.

Poručila je da su tvrdnje osmišljenje kako bi se stvorila podrška proratnim politikama i dodatno eskalirao sukob.

# SAD
# UKRAJINA
# TULSI GABBARD
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