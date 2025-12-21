Autorica slike Klintona u haljini koja se nalazila u Epstinovom domu: To je bila glupa školska zadaća

Među hiljadama novoobjavljenih spisa iz istrage o pokojnom američkom seksualnom prijestupniku Džefriju Epstinu našla se i fotografija koja prikazuje portret Bila Klintona u plavoj haljini s nogama preko naslona stolca i crvenim visokim petama.
O slici je prvi pisao Daily Mail 2019. godine kojemu je anonimni izvor ustupio fotografiju na kojoj se vidi kako visi na zidu Epsteinova doma:
- Džefri Epstin imao je bizarni portret Bila Klintona u haljini koja je visjela u njegovoj vili na Manhattanu. Slika prikazuje bivšeg predsjednika kako se očito izležava na stolcu u Ovalnom uredu, noseći crvene pete i pozirajući sugestivno u plavoj haljini tako da podsjeća na Monicu Lewinsky, a nalazila se u prostoriji pokraj stepenica u kući na Upper East Sideu".
Autorica rada australsko-američka je umjetnica Petrina Ryan-Kleid. Sliku je predstavila prvi put na završnoj izložbi kada je diplomirala na New York Academy of Art 2012., a već u oktobru iste godine potajno su je fotografirali u Epsteinovu domu.
Ubrzo nakon članka u Daily Mailu oglasila se i sama autorica slike, Ryan-Kleid. Govoreći za Artnet News, objasnila je da je naslikala djelo pod nazivom "Parsing Bill" dok je bila studentica na New York Academy of Art.
- To je bila samo glupa školska umjetnička zadaća koja je trebala slikovno prikazati poruke kojima smo bombardirani u vezi tih predsjednika - rekla je za portal. Također je rekla da joj je bilo potpuno iznenađenje što je djelo završilo u Epstinovu domu, kao i da je prodano na humanitarnoj aukciji koju je organizirala škola za 1300 američkih dolara. Nije, kako je rekla, znala tko ju je kupio. U međuvremenu njezin je portret Billa Klintona postao viralni hit, a moguće je kupiti i otisak rada preko stranice Saatchi Art po cijeni od 170 američkih dolara.