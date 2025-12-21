Autorica slike Klintona u haljini koja se nalazila u Epstinovom domu: To je bila glupa školska zadaća

Među hiljadama novoobjavljenih spisa iz istrage o pokojnom američkom seksualnom prijestupniku Džefriju Epstinu našla se i fotografija koja prikazuje portret Bila Klintona u plavoj haljini s nogama preko naslona stolca i crvenim visokim petama.

O slici je prvi pisao Daily Mail 2019. godine kojemu je anonimni izvor ustupio fotografiju na kojoj se vidi kako visi na zidu Epsteinova doma:

- Džefri Epstin imao je bizarni portret Bila Klintona u haljini koja je visjela u njegovoj vili na Manhattanu. Slika prikazuje bivšeg predsjednika kako se očito izležava na stolcu u Ovalnom uredu, noseći crvene pete i pozirajući sugestivno u plavoj haljini tako da podsjeća na Monicu Lewinsky, a nalazila se u prostoriji pokraj stepenica u kući na Upper East Sideu".