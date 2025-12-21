Žena ubila dva bivša supruga u razmaku od nekoliko sati

Žena s Floride, stara 51 godinu, optužena je da je u razmaku od samo nekoliko sati vatrenim oružjem usmrtila svoja dva bivša supruga. Susan Erika Avalon uhapšena je u četvrtak i tereti se za ubistvo drugog stepena, potvrdio je šerif okruga Manati Rik Vels.

Prvi slučaj policija je zabilježila u srijedu poslijepodne u naselju Heritage Harbor, gdje je 54-godišnji muškarac pronađen s prostrelnim ranama u stomaku. Iako je bio pri svijesti, rekao je policiji da sumnja kako ga je upucala bivša supruga. U kući je bila i njegova petnaestogodišnja kćerka, koja je vidjela maskiranu osobu kako bježi u srebrnoj Hondi Odisej. Muškarac je kasnije preminuo u bolnici, a istraga je pokazala da je napadnut odmah po otvaranju vrata, navodno nakon što se osumnjičena predstavila kao dostavljačica hrane.

Daljnja istraga dovela je policiju do Avalon, koju su zatekli kako čisti svoje vozilo ispred kuće u okrugu Citrus. Na pitanje o bivšem suprugu, ona je upitala: „Kojem?“, što je istražitelje navelo da provjere i njenog drugog bivšeg muža u Tampi. Tamo je policija pronašla još jedno tijelo – muškarca ubijenog vatrenim oružjem u vlastitom domu.

Vlasti vjeruju da je Avalon prvo počinila ubistvo u Tampi, a potom se odvezla u okrug Manati, gdje je pucala u drugog bivšeg supruga. Motiv za zločine još nije poznat, a policija intenzivno traga za oružjem i dodatnim dokazima u vozilu osumnjičene, dok se istraga nastavlja.