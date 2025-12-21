Bivšoj pripadnici jedinice "Zulfikar" prijeti 10 godina zatvora u SAD: Prikrivala ratnu ulogu

Nadi Radovan Tomanić, nekadašnjoj pripadnici Specijalne jedinice “Zulfikar”, početkom februara 2026. u Sjedinjenim Američkim Državama bit će izrečena presuda što je prikrila svoju ratnu prošlost kako bi dobila američko državljanstvo.

Ona je u Okružnom sudu u Connecticutu priznala krivicu za djelo koje joj je stavljeno na teret, te joj je izricanje presude zakazano za 3. februar 2026. godine. Maksimalna kazna zaprijećena za ovo djelo je deset godina zatvora.

Tomanić je 2012. godine podnijela zahtjev za dobijanje državljanstva, ali je američkim vlastima prešutjela o ratnoj prošlosti.

Fizičko i psihičko zlostavljanje

Ranije je iz Ministarstva pravde SAD-a saopćeno da je Radovan Tomanić zbog dobijanja državljanstva lagala kako bi prikrila učešće u ratu ‘90-ih, kada je, navodno, učestvovala u fizičkom i psihičkom zlostavljanju bosanskih Srba, kao pripadnica Specijalne jedinice “Zulfikar”. Prema optužnici, ona je s drugim pripadnicima jedinice učestvovala u fizičkom i psihičkom zlostavljanju zarobljenih Srba na planini Igman.

Tokom razgovora sa službenikom američke imigracione službe bila je pod zakletvom i bila je zakonski obavezna govoriti istinu. Uhapšena je 2023. godine u saveznoj američkoj državi Zapadna Virdžinija, a pred sudom je priznala krivicu i da je lagala o prošlosti.

U slučaj su se uključili i američki FBI, Centar za kršenje ljudskih prava i ratne zločine, američko Ministarstvo sigurnosti i Ured za otkrivanje prevara i nacionalnu sigurnost.

Iz Tužilaštva BiH je ranije saopćeno da su pružili pomoć u otkrivanju pripadnice Specijalnog odreda za posebne namjene pri štabu Vrhovne komande, jedinice “Zulfikar”, Armije RBiH koja je osumnjičena da je učestvovala u nečovječnim postupanjima prema žrtvama srpske nacionalnosti na Igmanu 1993. godine.

Sud BiH je ranije osudio pripadnika jedinice “Zulfikar” Dževada Salčina na godinu i po dana zatvora jer je ispred hotela “Mrazište” na Igmanu zatvoreniku odrezao komad uha. Proces se vodi i protiv Nedžada Hodžića iz iste jedinice, ali je zbog njegovog zdravstvenog stanja proces u fazi mirovanja. Hodžić je prije toga osuđen na 12 godina zatvora zbog zločina u Trusini.

Preduzimanje mjera

Pred Sudom BiH se vodi postupak protiv Zulfikara Ališpage jer je propustio preduzeti mjere na kažnjavanju potčinjenih vojnika zbog ubistava 18 civila i četiri pripadnika Hrvatskog vijeća obrane počinjenih u napadu na Trusinu 16. aprila 1993. godine. Zbog ovog zločina su osuđeni Nihad Bojadžić na 15 godina, Edin Džeko na 13, Nedžad Hodžić na 12, Mensur Memić na deset i Rasema Handanović na pet godina zatvora. Bojadžić je osuđen i za zločine u Jablanici.

Džeko i Handanović su procesuirani nakon što su izručeni u BiH iz SAD-a.