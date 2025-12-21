Epstin još 1996. godine prijavljen za zlostavljanje: Nije bila pokrenuta istraga

Maria Farmer je još 1996. godine prijavila Džefrija Epstina FBI-u kao sestra žrtve zlostavljanja, ali istraga nije pokrenuta.

Izvještaj FBI-a otkriva da je Maria, koja je radila za Epstina kao umjetnica, prijavila da je Epstin ukrao gole fotografije njene braće i sestara, koje je ona napravila za svoj umjetnički rad.

Također je prijavila da joj je Epstin prijetio da će joj zapaliti kuću ako o tome ikome kaže.

Iako je Maria podnijela prijavu, FBI nikada nije javno priznao tu prijavu, niti je poznato šta je poduzeto po tom pitanju. Epstin je nastavio sa zlostavljanjem djevojaka godinama poslije toga.

Eni Farmer, Maria njena sestra, svjedočila je da su je Epstin i njegova saučesnica Maksvel pripremali za zlostavljanje, koristeći pri tom i Mariju kao sredstvo za pristup.

Prisjetila se susreta s Epsteinom u njegovoj vili na Manhattanu 1995. godine, kada je Maria radila kod njega kao slikarica. Epstin joj je tada djelovao prijateljski i ležerno obučen. Kasnije su Anie, Maria i Epstin zajedno išli u kino.