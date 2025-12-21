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Bosanac uhapšen u Austriji nakon 180 pljački: Krao 13 godina i otuđio 195.000 eura

Iako su istražitelji na mjestima provala često pronalazili njegove DNK tragove, muškarac s prebivalištem u bečkom naselju Brigittenau dugo je uspijevao izbjeći hapšenje

Austrija policija. Kleine Zeitung

S. S.

21.12.2025

Pedesetogodišnji državljanin Bosne i Hercegovine godinama je harao Austrijom, iza sebe ostavljajući niz provala i krađa. Tokom 13 godina počinio je više od 180 krivičnih djela, pri čemu je pribavio plijen vrijedan oko 195.000 eura.

Njegova kriminalna priča podsjeća na filmski zaplet. Iako su istražitelji na mjestima provala često pronalazili njegove DNK tragove, muškarac s prebivalištem u bečkom naselju Brigittenau dugo je uspijevao izbjeći hapšenje. Prvu provalu počinio je još u martu 2012. godine.

Prema dostupnim podacima, djelovao je na području čak pet austrijskih saveznih pokrajina. Najčešće je na meti imao firme i poslovne objekte, u koje je provalio 154 puta. Osim toga, provaljivao je u škole i druge obrazovne ustanove, vatrogasne domove, prostorije različitih udruženja, kao i u više javnih institucija.

# PLJAČKA
# AUSTRIJA
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