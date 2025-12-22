Fotografija Trampa ponovo vraćena u arhivu dokumenata vezanih za Epstina: Ministarstvo tvrdi da na njoj nema žrtava

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država saopćilo je da je fotografija na kojoj se nalazi lik predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), a koja je ranije bila uklonjena iz online arhive dokumenata povezanih s Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein), ponovo dostupna u bazi podataka.

Na toj fotografiji prikazana je ladica radnog stola u kojoj se nalazi više fotografija, uključujući i onu na kojoj su Donald Tramp, Epstinova bliska saradnica Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell) te još nekoliko osoba. Fotografija je objavljena kasno u petak u okviru objave dokumenata Ministarstva pravde koji se odnose na Epstina.