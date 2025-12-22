Fotografija Trampa ponovo vraćena u arhivu dokumenata vezanih za Epstina: Ministarstvo tvrdi da na njoj nema žrtava

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država saopćilo je da je fotografija na kojoj se nalazi lik predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), a koja je ranije bila uklonjena iz online arhive dokumenata povezanih s Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein), ponovo dostupna u bazi podataka.
Na toj fotografiji prikazana je ladica radnog stola u kojoj se nalazi više fotografija, uključujući i onu na kojoj su Donald Tramp, Epstinova bliska saradnica Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell) te još nekoliko osoba. Fotografija je objavljena kasno u petak u okviru objave dokumenata Ministarstva pravde koji se odnose na Epstina.
Međutim, u subotu je fotografija uklonjena s internet stranice. U saopćenju objavljenom u nedjelju na platformi X, Ministarstvo pravde je pojasnilo da je fotografija privremeno povučena kako bi se provjerilo da li je potrebno dodatno redigiranje radi zaštite žrtava.
- Južni okrug Njujorka označio je fotografiju predsjednika Trampa zbog moguće dodatne provjere u cilju zaštite žrtava. Iz predostrožnosti, Ministarstvo pravde je privremeno uklonilo fotografiju radi dodatne analize - navodi se u saopćenju.
Dalje se dodaje da je, nakon provedene analize, utvrđeno kako ne postoji nikakav dokaz da se na fotografiji nalaze žrtve Epstina, te je ona ponovo objavljena bez ikakvih izmjena ili redakcija.