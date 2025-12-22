Izrael strahuje od vježbe iranske revolucionarne garde: Upozorili Ameriku da je to možda paravan za napad

Izraelski zvaničnici su tokom vikenda upozorili administraciju predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da bi raketna vježba Iranske revolucionarne garde (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC) mogla predstavljati pripremu za mogući napad na Izrael, navode tri izraelska i američka izvora upoznata s dešavanjima, piše Axios. Prema navodima izraelskih izvora, iako obavještajni podaci za sada ukazuju isključivo na kretanje snaga unutar Irana, današnja tolerancija rizika Izraelskih odbrambenih snaga (Israel Defense Forces – IDF) znatno je niža nego ranije. Kao glavni razlog navodi se iskustvo iznenadnog napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine. Slične sumnje i ranije Jedan od izvora istakao je da je izraelska obavještajna zajednica slične sumnje imala i prije šest sedmica, kada su zabilježena kretanja iranskih raketa, ali tada nije došlo do eskalacije situacije. - Vjerovatnoća iranskog napada je manja od 50 posto, ali niko nije spreman da preuzme odgovornost i tvrdi da je riječ isključivo o vojnoj vježbi - rekao je jedan izraelski izvor.

Američki izvor je za Axios izjavio da američka obavještajna zajednica trenutno ne raspolaže nikakvim pokazateljima da je iranski napad neminovan. Načelnik Generalštaba izraelske vojske, general-pukovnik Ejal Zamir (Eyal Zamir), u subotu je telefonom razgovarao s komandantom Američke centralne komande (U.S. Central Command – CENTCOM), admiralom Bredom Kuperom (Brad Cooper). Tom prilikom ga je upozorio da Izrael s velikom zabrinutošću prati raketnu vježbu Iranske revolucionarne garde koja je započela prije nekoliko dana, navode izvori. "Paravan" za iznenadni napad Zamir je Kuperu naglasio da bi nedavna kretanja iranskih raketa, kao i drugi operativni potezi, mogli poslužiti kao paravan za iznenadni napad, te je pozvao na tijesnu koordinaciju američkih i izraelskih snaga u pripremama za odbranu. Admiral Kuper je u nedjelju boravio u Tel Avivu, gdje se sastao sa Zamirom i najvišim zvaničnicima Izraelskih odbrambenih snaga, kako bi razgovarali o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji. Izraelske odbrambene snage odbile su komentarisati ove navode, dok Američka centralna komanda nije odmah odgovorila na upit za komentar. Prema izvorima, najveća opasnost leži u mogućnosti da bi rat između Izraela i Irana mogao izbiti usljed pogrešne procjene, u okolnostima u kojima bi obje strane mogle zaključiti da druga priprema napad i pokušati djelovati preventivno. Susret sa Netanjahua i Trampa Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) trebao bi se sastati s predsjednikom Trampom 29. decembra u Majamiju (Miami). Izraelski izvori navode da Netanjahu namjerava razgovarati o iranskim nastojanjima da obnovi svoje balističke raketne kapacitete, kao i o mogućnosti novog udara na Iran tokom 2026. godine. Informaciju o tome prvi je objavio NBC News.