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U OKVIRU BOŽIĆNOG SAJMA

Izgradnja tunela počela prije 27 godina, sada je konačno otvoren: Sedmi je najduži u Evropi

Uslijedio je dug period nesnalaženja i zastoja

Tunel Višnjove u Slovačkoj. Anadolija

A. O.

22.12.2025

Tunel Višnjove u Slovačkoj, čija je gradnja započela prije 27 godina, svečano je otvoren u nedjelju, i to u okviru božićnog sajma u dijelu slovačke regije Žilina. 

Sa dužinom od 7,5 kilometara, ovaj tunel predstavlja najduži tunel u Slovačkoj, ali i sedmi najduži u Evropi.

Svečanom otvaranju prisustvovao je veliki broj građana, a tunel Višnjove se već godinama smatra jednim od tehnički najzahtjevnijih infrastrukturnih projekata u ovoj zemlji.

Realizaciju projekta obilježila su višegodišnja kašnjenja, prvenstveno zbog izuzetno složenih geoloških uslova na terenu, ali i zbog ponavljanih problema s izvođačkim kompanijama uključenim u gradnju.

Počeci projekta tunela Višnjove datiraju još iz 1998. godine, kada je tadašnji slovački premijer Vladimir Mečijar (Vladimír Mečiar) pokrenuo njegovu izgradnju.

Uslijedio je dug period nesnalaženja i zastoja, naročito nakon što je planirano da ova dionica autoputa bude izgrađena kroz model javno-privatnog partnerstva (JPP).

Nakon što je taj model napušten 2010. godine, ugovor je 2014. godine dodijeljen slovačko-talijanskom konzorciju Duha i Salini Impredžilo (Dúha i Salini Impregilo), uz procijenjene troškove od skoro 500 miliona eura. Građevinski radovi na tunelu zvanično su započeli u junu 2015. godine.

# TUNEL
# SLOVAČKA
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