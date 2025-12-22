Izgradnja tunela počela prije 27 godina, sada je konačno otvoren: Sedmi je najduži u Evropi

Tunel Višnjove u Slovačkoj, čija je gradnja započela prije 27 godina, svečano je otvoren u nedjelju, i to u okviru božićnog sajma u dijelu slovačke regije Žilina.

Sa dužinom od 7,5 kilometara, ovaj tunel predstavlja najduži tunel u Slovačkoj, ali i sedmi najduži u Evropi.

Svečanom otvaranju prisustvovao je veliki broj građana, a tunel Višnjove se već godinama smatra jednim od tehnički najzahtjevnijih infrastrukturnih projekata u ovoj zemlji.

Realizaciju projekta obilježila su višegodišnja kašnjenja, prvenstveno zbog izuzetno složenih geoloških uslova na terenu, ali i zbog ponavljanih problema s izvođačkim kompanijama uključenim u gradnju.

Počeci projekta tunela Višnjove datiraju još iz 1998. godine, kada je tadašnji slovački premijer Vladimir Mečijar (Vladimír Mečiar) pokrenuo njegovu izgradnju.