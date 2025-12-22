Sudski dokumenti pokazali: Napadači u Sidneju bacili četiri eksplozivne naprave

Sudski spisi pokazuju da su napadači na plaži Bondi u Sidneju (Sydney) na samom početku napada bacili četiri improvizirane eksplozivne naprave koje nisu detonirale, nakon čega su otvorili vatru. Među tim napravama nalazila se i bomba izrađena uz pomoć teniske loptice.

Napad se dogodio tokom obilježavanja Hanuke 14. decembra, a za njega je, između ostalog, optužen 24-godišnji Naved Akram (Naveed Akram), koji se suočava s ukupno 15 tačaka optužnice, uključujući i ubistvo. Tokom napada policija ga je ranila vatrenim oružjem, a danas bi trebao biti prebačen iz bolnice u zatvor.

Drugi napadač bio je njegov otac, Said Akram, koji je ubijen tokom policijske intervencije.

Prema navodima policije, otac i sin su mjesecima unaprijed detaljno planirali teroristički napad. Analiza videozapisa pronađenih na Naveedovom mobilnom telefonu ukazuje na to da su bili motivirani „nasilnom ekstremističkom ideologijom“ povezanom s grupom Islamska država (Islamic State).

Jedan od snimaka, prema policijskim tvrdnjama, prikazuje dvojac kako prolazi obuku u rukovanju vatrenim oružjem. „Optuženi i njegov otac tokom cijelog videa vide se kako pucaju iz sačmarica i kreću se na taktički način“, navodi policija.

Prošle sedmice sud je izdao privremenu zabranu objavljivanja detalja o incidentu kako bi se zaštitio identitet preživjelih žrtava. Ta odluka je poništena u ponedjeljak, nakon što su medijske kuće podnijele zahtjev sudu.

Policija je također saopćila da snimci nadzornih kamera, zabilježeni dva dana prije napada, prikazuju Akramove kako automobilom dolaze na područje plaže Bondi i obavljaju izviđanje terena.