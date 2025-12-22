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AUTOMOBIL RAZNESEN

Detonacija usred Moskve: Ovo je Putinov general koji je poginuo

Sarvarov je obavljao funkciju načelnika Uprave za operativnu obuku Oružanih snaga Rusije

Prema prvim podacima, eksplozivna naprava aktivirana je ubrzo nakon što se vozilo pokrenulo. Telegram

A. O.

22.12.2025

Ruski general Fanil Sarvarov poginuo je nakon što je njegov automobil raznesen u ponedjeljak, 22. decembra, u Moskvi, potvrdili su ruski izvori.

Sarvarov je obavljao funkciju načelnika Uprave za operativnu obuku Oružanih snaga Rusije, a prema dostupnim informacijama, ranije je učestvovao u ratnim operacijama u Čečeniji, Osetiji, Siriji i Ukrajini. Ruske vlasti su ubrzo nakon incidenta odgovornost pripisale Kijevu.

Eksplozija se dogodila jutros oko 7 sati po moskovskom vremenu, u ulici Jasenjeva, na području Domodedova (Domodedovo). Prema prvim podacima, eksplozivna naprava aktivirana je ubrzo nakon što se vozilo pokrenulo.

Iako je general teško povrijeđen u eksploziji i živ dočekao dolazak spasilaca, preminuo je od zadobijenih povreda po dolasku u bolnicu. U eksploziji je pričinjena materijalna šteta i na drugim parkiranim vozilima u blizini.

Pretpostavlja se da je uzrok incidenta improvizirana eksplozivna naprava koja je bila postavljena ispod automobila i aktivirana nekoliko sekundi nakon kretanja vozila.

Prema navodima ruskog medija Agencija, automobil je eksplodirao u neposrednoj blizini zgrade u kojoj je Sarvarov bio prijavljen, kao i oko 150 metara od objekta u kojem živi veći broj zaposlenih u ruskoj vojnoj obavještajnoj službi GRU.

# MOSKVA
# GENERAL
# RUSIJA
# UKRAJINA
# AUTOMOBIL
# FANIL SARVAROV
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