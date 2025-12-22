Detonacija usred Moskve: Ovo je Putinov general koji je poginuo

Ruski general Fanil Sarvarov poginuo je nakon što je njegov automobil raznesen u ponedjeljak, 22. decembra, u Moskvi, potvrdili su ruski izvori.

Sarvarov je obavljao funkciju načelnika Uprave za operativnu obuku Oružanih snaga Rusije, a prema dostupnim informacijama, ranije je učestvovao u ratnim operacijama u Čečeniji, Osetiji, Siriji i Ukrajini. Ruske vlasti su ubrzo nakon incidenta odgovornost pripisale Kijevu.

Eksplozija se dogodila jutros oko 7 sati po moskovskom vremenu, u ulici Jasenjeva, na području Domodedova (Domodedovo). Prema prvim podacima, eksplozivna naprava aktivirana je ubrzo nakon što se vozilo pokrenulo.

Iako je general teško povrijeđen u eksploziji i živ dočekao dolazak spasilaca, preminuo je od zadobijenih povreda po dolasku u bolnicu. U eksploziji je pričinjena materijalna šteta i na drugim parkiranim vozilima u blizini.

Pretpostavlja se da je uzrok incidenta improvizirana eksplozivna naprava koja je bila postavljena ispod automobila i aktivirana nekoliko sekundi nakon kretanja vozila.

Prema navodima ruskog medija Agencija, automobil je eksplodirao u neposrednoj blizini zgrade u kojoj je Sarvarov bio prijavljen, kao i oko 150 metara od objekta u kojem živi veći broj zaposlenih u ruskoj vojnoj obavještajnoj službi GRU.