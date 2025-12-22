Vitkof nazvao mirovne pregovore o Ukrajini produktivnim i konstruktivnim

Specijalni izaslanik Bijele kuće izjavio je da je na Floridi održao produktivne i konstruktivne razgovore s ukrajinskim i evropskim predstavnicima o okončanju gotovo četverogodišnjeg rata između Rusije i Ukrajine.

U objavi na društvenim mrežama, Stiv Vitkof (Steve Witkoff) naveo je da su razgovori imali za cilj usklađivanje zajedničkog strateškog pristupa između Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Evrope.

- Naš zajednički prioritet je da zaustavimo ubijanje, obezbijedimo garantovanu sigurnost i stvorimo uslove za oporavak Ukrajine, stabilnost i dugoročan prosperitet. Mir ne smije biti samo prekid neprijateljstava, već i dostojanstven temelj za stabilnu budućnost - poručio je izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa (Donalda Trumpa).

Razgovori su dio višemjesečnih nastojanja Trampove administracije da postigne mir. Tramp je pokrenuo opsežnu diplomatsku inicijativu s ciljem okončanja rata, ali su njegovi napori naišli na oštro suprotstavljene zahtjeve Moskve i Kijeva.

Putin je nedavno nagovijestio da ostaje pri svojim maksimalističkim zahtjevima prema Ukrajini, dok ruske trupe polako napreduju na ratištu, uprkos ogromnim gubicima, prenosi AP.