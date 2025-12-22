Ben-Gvir predlaže zatvor za Palestince okružen krokodilima

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti iz krajnje desnice Itamar Ben-Gvir predložio je uspostavu „pritvorskog objekta okruženog krokodilima“ za zadržavanje palestinskih zatvorenika, prenijeli su u nedjelju lokalni mediji, javlja Anadolu.

- Izraelska zatvorska služba razmatra neuobičajen prijedlog koji je iznio ministar nacionalne sigurnosti (Itamar Ben-Gvir), a koji predviđa uspostavljanje pritvorskog objekta za sigurnosne zatvorenike, okruženog krokodilima, kako bi se spriječili pokušaji bijega - navela je televizija "Channel 13".

Prema tom mediju, Ben-Gvir, lider krajnje desne stranke Jevrejska snaga (Jewish Power), iznio je prijedlog tokom sastanka o procjeni sigurnosne situacije koji je prošle sedmice održao s komesarom Izraelske zatvorske službe Kobijem Yaakobijem.

Dodaje se da je predložena lokacija u blizini područja Hamat Gader na sjeveru Izraela, u blizini okupirane sirijske Golanske visoravni i granice s Jordanom, te da obuhvata farmu krokodila i zoološki vrt.

Prijedlog dolazi u trenutku kada se očekuje da izraelski Knesset u narednim danima glasa o zakonskom prijedlogu koji je također podnio Ben-Gvir, a kojim se predviđa pogubljenje palestinskih zatvorenika koje Izrael optužuje za planiranje ili učešće u napadima.

Plenum Kneseta, najviše zakonodavno tijelo parlamenta, usvojio je prijedlog zakona u prvom čitanju 11. novembra. Da bi stupio na snagu, mora proći drugo i treće čitanje.

Izrael trenutno drži više od 9.300 palestinskih zatvorenika, uključujući djecu i žene, uz izvještaje o mučenju, izgladnjivanju i uskraćivanju medicinske njege, što je, prema palestinskim i izraelskim izvještajima organizacija za ljudska prava, dovelo do smrti mnogih pritvorenika.

Kršenja prava palestinskih zatvorenika dodatno su eskalirala tokom, kako se navodi, genocidnog rata Izraela protiv Pojasa Gaze, u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 70.900 ljudi, većinom žena i djece, a gotovo 171.200 je ranjeno, u brutalnoj ofanzivi koja je enklavu ostavila u ruševinama.