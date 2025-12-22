Uklanjanje fotografija iz Epsteinovih dosijea nema nikakve veze s Trumpom

Ministarstvo pravde SAD-a saopćilo je da iznenadno uklanjanje više od deset fotografija iz nedavno objavljenih dokumenata povezanih s istragom o seksualnom prestupniku Jeffreyju Epsteinu "nema nikakve veze s predsjednikom Trumpom". Zamjenik državnog tužioca Todd Blanche kazao je za NBC News da su uklonjene fotografije prikazivale potencijalne Epsteinove žrtve koje ranije nisu bile identificirane kao takve te da su dokumenti izbrisani nakon zabrinutosti koje su izrazile grupe za prava žrtava. Blanche je rekao da će fotografije ponovo biti javno dostupne nakon što se utvrdi da li je potrebna njihova obrada, ali nije precizirao kada će se to desiti.

Nakon snažnog pritiska javnosti, Ministarstvo pravde SAD-a je na svoju web stranicu postavilo četiri seta podataka, koji sadrže hiljade Epsteinovih dokumenata, neposredno prije isteka roka za njihovo objavljivanje. Osim fotografija, dosijei sadrže i dokumenta. Veliki dio sadržaja je redigovan, što je izazvalo kritike na račun tog ministarstva. Manje od 24 sata kasnije, demokrate u Kongresu optužile su Ministarstvo pravde da je uklonilo jednu od već objavljenih fotografija. Fotografija o kojoj je riječ prikazuje više uramljenih slika. Na jednoj od njih vidi se aktuelni američki predsjednik Donald Trump sa suprugom Melanijom, u društvu Epsteina i njegove dugogodišnje saradnice Ghislaine Maxwell. Na drugoj fotografiji je bivši američki predsjednik Bill Clinton. Blanche je optužbe da je fotografija uklonjena zato što se na njoj vidi Trump nazvao smiješnim.