Japan se priprema za ponovno pokretanje najveće nuklearne elektrane na svijetu

Japan je u ponedjeljak uklonio posljednju političku prepreku za ponovno pokretanje najveće nuklearne elektrane na svijetu, nakon što je skupština prefekture Niigata izglasala povjerenje guverneru koji podržava restart elektrane, gotovo 15 godina nakon katastrofe u Fukushimi. Nuklearna elektrana Kashiwazaki-Kariwa, smještena oko 220 kilometara sjeverozapadno od Tokija, bila je među 54 reaktora ugašena nakon zemljotresa i cunamija 2011. godine, koji su onesposobili elektranu Fukushima Daiichi u najtežoj nuklearnoj katastrofi od Černobila.

Od tada je Japan ponovo pokrenuo 14 od preostalih 33 operativna reaktora, nastojeći da smanji zavisnost od uvoza fosilnih goriva. Kashiwazaki-Kariwa bit će prva elektrana kojom upravlja kompanija Tokyo Electric Power Co (TEPCO), koja je upravljala i elektranom Fukushima. U ponedjeljak je skupština prefekture Niigata izglasala povjerenje guverneru Niigate Hideyu Hanazumiju, koji je prošlog mjeseca podržao ponovno pokretanje elektrane, čime je praktično omogućeno da ona ponovo počne s radom. - Ovo je prekretnica, ali nije kraj. Ne postoji kraj kada je riječ o osiguravanju sigurnosti stanovnika Niigate - rekao je Hanazumi novinarima nakon glasanja, javlja Reuters.