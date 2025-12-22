Japan se priprema za ponovno pokretanje najveće nuklearne elektrane na svijetu

Japan je u ponedjeljak uklonio posljednju političku prepreku za ponovno pokretanje najveće nuklearne elektrane na svijetu, nakon što je skupština prefekture Niigata izglasala povjerenje guverneru koji podržava restart elektrane, gotovo 15 godina nakon katastrofe u Fukushimi.
Nuklearna elektrana Kashiwazaki-Kariwa, smještena oko 220 kilometara sjeverozapadno od Tokija, bila je među 54 reaktora ugašena nakon zemljotresa i cunamija 2011. godine, koji su onesposobili elektranu Fukushima Daiichi u najtežoj nuklearnoj katastrofi od Černobila.
Od tada je Japan ponovo pokrenuo 14 od preostalih 33 operativna reaktora, nastojeći da smanji zavisnost od uvoza fosilnih goriva. Kashiwazaki-Kariwa bit će prva elektrana kojom upravlja kompanija Tokyo Electric Power Co (TEPCO), koja je upravljala i elektranom Fukushima.
U ponedjeljak je skupština prefekture Niigata izglasala povjerenje guverneru Niigate Hideyu Hanazumiju, koji je prošlog mjeseca podržao ponovno pokretanje elektrane, čime je praktično omogućeno da ona ponovo počne s radom.
- Ovo je prekretnica, ali nije kraj. Ne postoji kraj kada je riječ o osiguravanju sigurnosti stanovnika Niigate - rekao je Hanazumi novinarima nakon glasanja, javlja Reuters.
Iako su zastupnici glasali u korist Hanazumija, sjednica skupštine – posljednja u ovoj godini – pokazala je duboke podjele u zajednici u vezi s ponovnim pokretanjem elektrane, uprkos novim radnim mjestima i potencijalno nižim računima za električnu energiju.
- Ovo nije ništa drugo do politički kompromis koji ne uzima u obzir volju stanovnika Niigate - rekao je jedan zastupnik koji se protivi ponovnom pokretanju, obraćajući se kolegama neposredno prije početka glasanja.
Izvan zgrade, oko 300 demonstranata stajalo je na hladnoći držeći transparente s porukama ''Ne nuklearnim elektranama'', ''Protivimo se ponovnom pokretanju Kashiwazaki-Kariwa'' i ''Podrška Fukushimi''.
TEPCO razmatra ponovno aktiviranje prvog od sedam reaktora u ovoj elektrani 20. januara, izvijestio je javni servis NHK.