Saar pozvao Jevreje u zapadnim zemljama da se presele u Izrael

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar pozvao je Jevreje u zapadnim zemljama da se presele u Izrael kako bi izbjegli rastući antisemitizam, sedmicu dana nakon što je 15 ljudi ubijeno na obilježavanju jevrejskog praznika u Sydneyu. - Jevreji imaju pravo živjeti u sigurnosti svuda. Mi, međutim, primjećujemo i u potpunosti razumijemo što se dešava, i imamo određeno istorijsko iskustvo. Danas se Jevreji progone širom svijeta - izjavio je Saar na javnom paljenju svijeća kojim se obilježava posljednji dan jevrejskog praznika Hanuke.

- Danas pozivam Jevreje u Engleskoj, Jevreje u Francuskoj, Jevreje u Australiji, Jevreje u Kanadi, Jevreje u Belgiji: dođite u Zemlju Izrael! Dođite kući! - rekao je Saar na svečanosti održanoj s vođama jevrejskih zajednica i organizacija širom svijeta. Od izbijanja izraelskog rata u Gazi, izraelski čelnici više su puta osudili porast antisemitizma u zapadnim zemljama i optužili svoje vlade da ga nisu obuzdale. Australske vlasti objavile su da je napad 14. decembra na događaju povodom Hanuke na plaži Bondi u Sydneyu inspiriran ideologijom ISIS-a. U utorak je premijer Benjamin Netanyahu pozvao zapadne vlade da bolje zaštite svoje jevrejske građane.