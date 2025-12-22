Saar pozvao Jevreje u zapadnim zemljama da se presele u Izrael

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar pozvao je Jevreje u zapadnim zemljama da se presele u Izrael kako bi izbjegli rastući antisemitizam, sedmicu dana nakon što je 15 ljudi ubijeno na obilježavanju jevrejskog praznika u Sydneyu.
- Jevreji imaju pravo živjeti u sigurnosti svuda. Mi, međutim, primjećujemo i u potpunosti razumijemo što se dešava, i imamo određeno istorijsko iskustvo. Danas se Jevreji progone širom svijeta - izjavio je Saar na javnom paljenju svijeća kojim se obilježava posljednji dan jevrejskog praznika Hanuke.
- Danas pozivam Jevreje u Engleskoj, Jevreje u Francuskoj, Jevreje u Australiji, Jevreje u Kanadi, Jevreje u Belgiji: dođite u Zemlju Izrael! Dođite kući! - rekao je Saar na svečanosti održanoj s vođama jevrejskih zajednica i organizacija širom svijeta.
Od izbijanja izraelskog rata u Gazi, izraelski čelnici više su puta osudili porast antisemitizma u zapadnim zemljama i optužili svoje vlade da ga nisu obuzdale.
Australske vlasti objavile su da je napad 14. decembra na događaju povodom Hanuke na plaži Bondi u Sydneyu inspiriran ideologijom ISIS-a.
U utorak je premijer Benjamin Netanyahu pozvao zapadne vlade da bolje zaštite svoje jevrejske građane.
- Zahtijevam da zapadne vlade učine što je potrebno za borbu protiv antisemitizma i obezbijede potrebnu sigurnost jevrejskim zajednicama širom svijeta - rekao je Netanyahu u video obraćanju.
U oktobru je Saar optužio britanske vlasti da nisu poduzele mjere za suzbijanje “toksičnog vala antisemitizma“ nakon napada ispred sinagoge u Manchesteru na Jom Kipur, najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru, u kome su dvije osobe ubijene, a četiri ranjene.
Prema izraelskom "Zakonu o povratku“ iz 1950. godine, svaka jevrejska porodica u svijetu ima pravo nastaniti se u Izraelu (proces poznat na hebrejskom kao alija ili „uspon“) i steći izraelsko državljanstvo. Zakon se također primjenjuje na osobe koje imaju barem jednog jevrejskog djeda ili baku, prenosi AFP.