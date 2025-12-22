Cijene nafte rastu nakon američke akcije protiv venecuelanskih tankera

Cijene nafte porasle su u ponedjeljak nakon što su zvaničnici saopćili da su Sjedinjene Američke Države presrele naftni tanker u međunarodnim vodama kod obale Venecuele, što je pojačalo strahovanja od poremećaja u snabdijevanju.

Fjučersi sirove nafte Brent porasli su za 52 centa, odnosno 0,86 posto, na 60,99 dolara po barelu u ponedjeljak ujutru. Američka sirova nafta West Texas Intermediate (WTI) poskupjela je za 50 centi, ili 0,88 posto, na 57,02 dolara.

- Tržište se budi pred činjenicom da administracija Donalda Trumpa zauzima tvrd stav prema trgovini venecuelanskom naftom - izjavila je June Goh, viša analitičarka tržišta nafte u kompaniji Sparta Commodities, prenosi Reuters.