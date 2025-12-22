Cijene nafte rastu nakon američke akcije protiv venecuelanskih tankera

Cijene nafte porasle su u ponedjeljak nakon što su zvaničnici saopćili da su Sjedinjene Američke Države presrele naftni tanker u međunarodnim vodama kod obale Venecuele, što je pojačalo strahovanja od poremećaja u snabdijevanju.
Fjučersi sirove nafte Brent porasli su za 52 centa, odnosno 0,86 posto, na 60,99 dolara po barelu u ponedjeljak ujutru. Američka sirova nafta West Texas Intermediate (WTI) poskupjela je za 50 centi, ili 0,88 posto, na 57,02 dolara.
- Tržište se budi pred činjenicom da administracija Donalda Trumpa zauzima tvrd stav prema trgovini venecuelanskom naftom - izjavila je June Goh, viša analitičarka tržišta nafte u kompaniji Sparta Commodities, prenosi Reuters.
Venecuelanska sirova nafta čini oko jedan posto globalne ponude.
- Cijene nafte trenutno rastu zahvaljujući ovom geopolitičkom razvoju, kao i stalnim tenzijama između Rusije i Ukrajine, iako su temeljni tržišni pokazatelji inače nepovoljni - rekla je Goh.
Američka obalna straža prati naftni tanker u međunarodnim vodama u blizini Venecuele, što bi bila druga takva operacija tokom vikenda i treća u manje od dvije sedmice, rekli su zvaničnici Reutersu u nedjelju.
Jedan od zvaničnika rekao je da je tanker pod sankcijama. Nisu navedene tačne lokacije operacije, a Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar, piše Reuters.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump prošle sedmice je najavio blokadu svih tankera pod sankcijama koji ulaze ili izlaze iz Venezuele.