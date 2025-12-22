Tajni izvještaji SAD otkrivaju ambicije Rusije: Ukrajina je prvi korak u širem planu

Američke obavještajne službe i dalje procjenjuju da ruski predsjednik Vladimir Putin ne odustaje od namjere da zauzme cijelu Ukrajinu, ali i da proširi ruski utjecaj na druge zemlje bivšeg istočnog bloka koje su nekada bile pod kontrolom Sovjetskog Saveza. Te procjene, kako navodi Reuters, nisu se promijenile od početka invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Prema tim analizama, Putin teži potčinjavanju država koje su nekada bile u sovjetskoj sferi utjecaja, uključujući i one koje su danas članice NATO-a. Na to upozoravaju i evropske zemlje, posebno Poljska i baltičke države, koje smatraju da bi se mogle naći među prvim metama daljnjeg ruskog širenja.

Ipak, Trampova administracija javno iznosi drugačije poruke. Direktorica američkih obavještajnih službi Talsi Gabard tvrdi da Moskva nastoji izbjeći širi sukob s Evropom, iako interni izvještaji govore da su ambicije prema istočnoj Evropi i dalje prisutne. Rusija trenutno drži oko 20 posto ukrajinske teritorije, uključujući dijelove istoka i juga zemlje te Krim, koji je Kremlj ranije anektirao.

Donald Tramp vrši pritisak na Kijev da, u sklopu mirovnih inicijativa, povuče snage iz dijelova Donjecke oblasti, što ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i većina građana odbijaju. Dok Bijela kuća tvrdi da je mir bliži nego ikad, unutar Trampovog tima postoje podijeljena mišljenja o Putinovim zahtjevima, uključujući stavove da bi Rusija trebala zadržati već okupirane teritorije.

Iako Putin poručuje da je spreman na mirovne razgovore uz ispunjenje svojih uslova, dio američkih zvaničnika otvoreno sumnja da bi se zadovoljio djelimičnim uspjehom. Američki državni sekretar Marko Rubio upozorava da ostaje nejasno želi li Putin dogovor ili potpunu kontrolu nad Ukrajinom, podsjećajući da ciljevi s početka rata još nisu u potpunosti ostvareni.