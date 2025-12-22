Vens: Postigli smo ključan napredak u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini

Njegove izjave dolaze u trenutku kada Vašington, pod pritiskom američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da ubrza pregovore, pojačava diplomatske napore s ciljem posredovanja u okončanju rata koji ulazi u četvrtu godinu. Tokom vikenda američki zvaničnici održali su razgovore s ukrajinskim i ruskim izaslanstvima u okviru nove runde tzv. shuttle diplomatije.

- Mislim da smo postigli napredak, ali ne bih sa sigurnošću rekao da ćemo doći do mirnog rješenja. Mislim da postoji dobra šansa da hoćemo. Mislim da postoji dobra šansa da nećemo - rekao je Vens.

Postignut je određeni napredak u pregovorima o okončanju ruskog rata protiv Ukrajine, ali i dalje ne postoji sigurnost da će proces rezultirati mirovnim rješenjem, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens (JD Vance) u intervjuu za britanski medij UnHerd, prenosi The Kyiv Independent.

Prema Vensu, pregovori se vode na tri izuzetno zahtjevna kolosijeka – s Ukrajinom, Rusijom i Evropom – pri čemu svaka strana ima vlastite prioritete i crvene linije.

Ključni pomak u pregovorima

Vens je govorio o, kako je naveo, ključnom pomaku u pregovorima, naglasivši da se glavne tačke neslaganja sada otvoreno iznose, umjesto da se guraju u stranu.

- Proboj koji osjećam da smo postigli jeste to da su sva pitanja zapravo otvorena - rekao je, dodajući da su ranije faze pregovora uključivale "svojevrsne igre skrivača".

Prema njegovim riječima, teritorijalni ustupci i dalje predstavljaju najveću prepreku, posebno kada je riječ o ruskim zahtjevima u istočnoj Ukrajini.

- Mislim da Rusi zaista žele teritorijalnu kontrolu nad Donjeckom. Ukrajinci to, razumljivo, vide kao veliki sigurnosni problem, čak i dok privatno priznaju da će na kraju vjerovatno izgubiti Donjeck – ali 'na kraju' može biti za 12 mjeseci, a može biti i znatno kasnije - izjavio je Vens.

Dodao je kako nema problem s tim da ograničene informacije iz pregovora dospiju u javnost te da vjeruje kako sve strane učestvuju "u dobroj vjeri". Ipak, upozorio je da se ne smije polaziti od pretpostavke da je dogovor neizbježan.

- Pokušat ćemo riješiti ovu stvar. Nastavit ćemo pokušavati pregovarati - poručio je.

Stanje pregovora

Ukrajinski delegati sastali su se s predstavnicima SAD-a na još jednoj rundi razgovora 21. decembra. Taj sastanak uslijedio je nakon ukrajinsko-američkih razgovora 19. decembra i rusko-američkih razgovora 20. decembra u Majamiju.

Pregovori su fokusirani na revidirani okvir od 20 tačaka za okončanje rata, uz paralelne rasprave o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu i poslijeratnom ekonomskom oporavku.

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je 20. decembra da teritorijalna pitanja ostaju glavni prioritet Kijeva. S druge strane, Moskva i dalje insistira na opsežnim ustupcima, uključujući povlačenje Ukrajine iz cijele regije Donbas, i s područja pod ruskom okupacijom i s teritorija koji su još pod ukrajinskom kontrolom, što su zahtjevi koje je Kijev u više navrata odbio.