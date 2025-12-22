Ko je osuđen, ko je žrtva, a ko je samo spomenut: Sve Epstinove žene

Centralna figura Epstinove (Epstein) mreže bila je Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell), njegova dugogodišnja partnerica i saradnica. Američki sud ju je 2021. godine pravosnažno osudio zbog trgovine maloljetnicama u svrhu seksualnog iskorištavanja. Prema presudi, Maksvel je aktivno učestvovala u vrbovanju, manipulaciji i dovođenju djevojčica Epstinu. Mreža žena Pored nje, u sudskim spisima i svjedočenjima žrtava spominju se i druge žene iz Epstinovog okruženja: Sera Kelen (Sarah Kellen), administrativna asistentica, koju su žrtve navodile kao osobu zaduženu za zakazivanje susreta; Nađa Marčinkova (Nadia Marcinkova) dovođena je u vezu s regrutacijom djevojaka, dok se ime Lesli Grof (Lesley Groff), dugogodišnje zaposlenice, pojavljuje u više tužbi. Za razliku od Maksvel, nijedna od ovih žena nije pravosnažno osuđena, iako se njihova imena nalaze u svjedočenjima i tužbama.



Virdžinija Džufri . Screenshot Virdžinija Džufri . Screenshot

Ključnu ulogu u razotkrivanju Epstinove mreže imale su žene koje su odlučile javno svjedočiti. Najpoznatija među njima je Virdžinija Đufre (Virginia Giuffre), koja je tvrdila da ju je Epstin zlostavljao dok je bila maloljetna i da je bila izložena sistematskom seksualnom iskorištavanju. Njena tužba protiv princa Endrjua (Andrew) završena je nagodbom 2022. godine, bez priznanja krivnje. Poznati među osumnjičenim Među prvim prijaviteljicama bile su Maria Farmer i njena sestra Eni (Annie) Farmer, koje su još 1990-ih upozoravale institucije na zlostavljanja, ali bez adekvatne reakcije.



Sara Kelen (desno): Žrtve je navodile kao osobu koja je organizovala susrete . Screenshot Sara Kelen (desno): Žrtve je navodile kao osobu koja je organizovala susrete . Screenshot

Posebno mjesto ima i Kortni Vajld (Courtney Wild), koja je postala simbol borbe za prava Epstinovih žrtava i pravnu odgovornost države. Objava sudskih dokumenata i depozicija 2024. godine izazvala je novu buru jer su se u njima pojavila imena poznatih ličnosti. Među njima su: princ Endrju, koji se nagodio s Đufre i povukao iz javnog života; Bil Klinton (Bill Clinton), evidentiran na više letova Epstinovim avionom, ali bez optužbi; Naomi Kembl (Campbell), koja je prisustvovala društvenim događajima, kao i bivši izraleski premijer Ehud Barak koji je viđan u Epstinovim rezidencijama. Zajedničko im je da nisu osuđeni niti optuženi, a sudski dokumenti jasno naglašavaju da spominjanje u iskazima ne predstavlja dokaz krivnje.

Eni i Marija Farmer: Prijavile zlostavljanje . Screenshot Eni i Marija Farmer: Prijavile zlostavljanje . Screenshot