Zelenski poručio da će Ukrajina odgovoriti na ruske napade

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da je održao sastanak štaba radi razmatranja situacije duž linije fronta, upozorivši da će Kijev odgovoriti u potpunosti logično ako se Rusija ne posveti ozbiljno pregovorima usmjerenim na okončanje gotovo četverogodišnjeg rata.

- Detaljno smo razmotrili situaciju na frontu, u svim sektorima - rekao je Zelenski u saopćenju.

Naveo je da su ruske snage posljednjih sedmica značajno povećale intenzitet napada, tvrdeći da je to dovelo i do većih ruskih gubitaka.

- Nastavit ćemo održavati ovu dinamiku, ako se Rusi ne uključe sa 100 posto ozbiljnosti u pregovarački proces i nastave usmjeravati svoje resurse na produžavanje i širenje rata, mi ćemo odgovoriti na potpuno logičan način, našim djelovanjem kao odgovor - rekao je.

Zelenski je rekao da su na sastanku također održani brifinzi o dubinskim udarima, kao i o potrebama i snabdijevanju odbrambenih snaga.

Dodao je da je razmatrano i stanje protivzračne odbrane, uključujući pokrivenost protivzračnom odbranom fronta i regija, posebno Odeske oblasti.

U međuvremenu je, kako je naveo, predstavljeno nekoliko kandidata za poziciju komandanta Zračne komande Jug.

Ruske vlasti su ranije danas saopćile da je eksplozija automobilske bombe u južnom dijelu Moskve usmrtila general-pukovnika Fanila Sarvarova, načelnika operativne obuke u ruskom Generalštabu.

Kijev se do sada nije direktno oglasio povodom ovog ubistva.