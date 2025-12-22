Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski poručio da će Ukrajina odgovoriti na ruske napade

Održao je sastanak osoblja kako bi razmotrio situaciju na prvoj liniji fronta u svim sektorima

Zelenski: Ukrajina će odgovoriti. Anadolija

Anadolija

22.12.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da je održao sastanak štaba radi razmatranja situacije duž linije fronta, upozorivši da će Kijev odgovoriti u potpunosti logično ako se Rusija ne posveti ozbiljno pregovorima usmjerenim na okončanje gotovo četverogodišnjeg rata.

- Detaljno smo razmotrili situaciju na frontu, u svim sektorima - rekao je Zelenski u saopćenju.

Naveo je da su ruske snage posljednjih sedmica značajno povećale intenzitet napada, tvrdeći da je to dovelo i do većih ruskih gubitaka.

- Nastavit ćemo održavati ovu dinamiku, ako se Rusi ne uključe sa 100 posto ozbiljnosti u pregovarački proces i nastave usmjeravati svoje resurse na produžavanje i širenje rata, mi ćemo odgovoriti na potpuno logičan način, našim djelovanjem kao odgovor - rekao je.

Zelenski je rekao da su na sastanku također održani brifinzi o dubinskim udarima, kao i o potrebama i snabdijevanju odbrambenih snaga.

Dodao je da je razmatrano i stanje protivzračne odbrane, uključujući pokrivenost protivzračnom odbranom fronta i regija, posebno Odeske oblasti.

U međuvremenu je, kako je naveo, predstavljeno nekoliko kandidata za poziciju komandanta Zračne komande Jug.

Ruske vlasti su ranije danas saopćile da je eksplozija automobilske bombe u južnom dijelu Moskve usmrtila general-pukovnika Fanila Sarvarova, načelnika operativne obuke u ruskom Generalštabu.

Kijev se do sada nije direktno oglasio povodom ovog ubistva.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.