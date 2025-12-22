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PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski: Osnovni paket dokumenata mirovnog plana je spreman

Pripremljeno je ukupno 20 tačaka mirovnog plana, a završeni su i nacrti dokumenata o bezbjednosnim garancijama između Ukrajine i partnerskih zemalja

Zelenski: Plan postoji. AP

M. Až.

22.12.2025

Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, izjavio je danas da je osnovni paket nacrta dokumenata u okviru mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini završen. Prema njegovim riječima, pripremljeno je ukupno 20 tačaka mirovnog plana, a završeni su i nacrti dokumenata o bezbjednosnim garancijama između Ukrajine i partnerskih zemalja, kao i nacrt plana obnove zemlje.

- Po mom mišljenju, sve što je trebalo uraditi za prve nacrte već je urađeno. Postoji plan od 20 tačaka. Nije sve savršeno, ali plan postoji - rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Ukrajinski predsjednik je dodao da su pripremljeni i okvirni dokumenti o bezbjednosnim garancijama između Ukrajine, Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i poseban bilateralni dokument o bezbjednosnim garancijama između Kijeva i Vašingtona, koji bi trebao biti razmatran u Kongresu SAD, uključujući detalje i povjerljive anekse.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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