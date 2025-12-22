Djedovi Mrazovi i vilenjaci u Montrealu opljačkali supermarket i hranu podijelili siromašnima

U pljački, koja se dogodila kasno u ponedjeljak, sudjelovalo je oko 40 članova grupe nazvane Robini iz uličica (Robins des Ruelles). U priopćenju objavljenom pod naslovom "Kada glad opravdava sredstva" poručili su da će hrana biti podijeljena potrebitima.

U Montrealu se dogodila neobična scena kada je grupa ljudi odjevena u Djedove Mrazove, uz pomoć maskiranih vilenjaka, napunila torbe namirnicama vrijednim hiljade dolara i potom nestala u noći. Kasnije su objasnili da se radi o akciji u stilu Robina Huda, kojom su željeli ukazati na sve težu krizu i rastuće troškove života, zbog kojih su osnovne potrepštine postale nedostupne običnim Kanađanima, piše The Guardian.

- Radimo sve više i više samo da bismo mogli kupiti hranu od lanaca supermarketa koji inflaciju koriste kao izgovor za ostvarivanje rekordnih profita - stoji u izjavi.

- Nema drugog načina da se to kaže: šačica firmi drži naše osnovne potrebe kao taoce - dodali su, optužujući velike kompanije da "nastavljaju gušiti stanovništvo kako bi isisale što više novca".

Reakcija trgovačkog lanca

Iz tvrtke Metro, koja u Ontariju i Quebecu posjeduje osam velikih prehrambenih brendova, poručili su da je krađa kazneno djelo i da je neprihvatljiva. Glasnogovornica Ženeviv Gregoar izjavila je da na povećanje cijena utječu brojni faktori, uključujući poremećaje u globalnom opskrbnom lancu, nestabilnost cijena sirovina, promjene u uvjetima međunarodne trgovine, ali i kriminal u maloprodaji.

- Treba napomenuti da smo mi kao trgovac na malo posljednja stanica u opskrbnom lancu. Cijene na policama trgovina izravno odražavaju troškove opskrbnog lanca - rekla je Grégoire. Također je naglasila da je Metro tokom 2025. godine donirao 1,15 miliona dolara i osigurao više od 81 miliona dolara u prehrambenim proizvodima bankama hrane.

Rastući kriminal i rekordni profiti

Prema podacima Vijeća za maloprodaju Kanade, kriminal u trgovinama je u porastu i u 2024. godini rezultirao je gubitkom prodaje većim od 9 milijardi dolara. Istovremeno, tri velike kompanije kontroliraju većinu kanadskih trgovina mješovitom robom i posljednjih godina ostvaruju rekordnu zaradu. Iako je vlada zabrinuta zbog profiterstva, kompanije tvrde da im se profitne marže smanjuju, iako su profiti i dalje blizu rekordnih razina.

Policija je potvrdila da istražuje krađu, ali za sada niko nije uhapšen. Grupa je u utorak navečer dio namirnica ostavila na javnom trgu ispod božićnog drvca, navodeći da će ostatak podijeliti putem lokalnih banaka hrane.

- Ne zaboravite – glad opravdava sredstva. Sretan Božić! - napisala je grupa na kraju.