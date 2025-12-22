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LIKVIDACIJA U ŠPANIJI

Muškarac ubijen u Barseloni: Policija ispituje da li se radi o poznatom škaljarcu

Crnogorska policija u saradnji s kolegama iz Španije provjerava da li je u Barseloni ubijen M. M. iz Podgorice

Španska policija. Platforma X (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

22.12.2025

Crnogorska policija u saradnji s kolegama iz Španije provjerava da li je u Barseloni ubijen M. M. iz Podgorice, potvrđeno je iz više izvora iz sigurnosnog sektora za Vijesti.

Prema istim informacijama, riječ je o osobi koja se dovodi u vezu sa škaljarskim kriminalnim klanom.

Španski mediji navode da katalonska policija istražuje pucnjavu u kojoj je danas poslijepodne u Kasteldefelsu ubijen muškarac.

Portal El Caso piše da je oko 16 sati nepoznata osoba ispalila tri hica u leđa žrtve, nasred ulice, u blizini kontejnera za otpad u ulici Doktor Fleming.

- Žrtva je teško povrijeđena i preminula je na licu mjesta - prenosi El Caso.

Navodi se i da je riječ o muškarcu iz istočne Evrope, uz napomenu da će nadležni organi morati potvrditi njegov identitet i utvrditi eventualnu povezanost s napadačem, koji je nakon pucnjave pobjegao s mjesta zločina.

# CRNA GORA
# BARSELONA
# ŠKALJARSKI KLAN
# ŠPANIJA
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