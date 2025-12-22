Automobil se zaletio u masu u Nizozemskoj: Devet osoba povrijeđeno

Najmanje devet osoba povrijeđeno je nakon što je automobil udario u grupu ljudi u gradu Nunspeet u Nizozemskoj.
Iz nizozemske policije saopćeno je da se tri osobe nalaze u teškom zdravstvenom stanju. Vozačica automobila, 56-godišnja žena iz Nunspeeta, zadobila je lakše povrede.
Fotografije i snimci s mjesta nesreće pokazuju veliki broj pripadnika hitnih službi raspoređenih na terenu.
Policija je potvrdila da je vozačica uhapšena.
Na mjestu događaja bilo je više vozila hitne pomoći, vatrogasnih ekipa i policijskih patrola, a u Nunspeet su upućena i tri medicinska helikoptera. Snimci prikazuju manji sivi automobil s vidljivim oštećenjima, zaustavljen na obližnjem polju.
U trenutku nesreće na lokaciji se nalazio veći broj građana jer je bila planirana svjetlosna parada, koja je nakon incidenta otkazana.