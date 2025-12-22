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TROJE U TEŠKOM STANJU

Automobil se zaletio u masu u Nizozemskoj: Devet osoba povrijeđeno

U trenutku nesreće na lokaciji se nalazio veći broj građana jer je bila planirana svjetlosna parada, koja je nakon incidenta otkazana

Nizozemska: devet povrijeđenih. Platforma X

M. Až.

22.12.2025

Najmanje devet osoba povrijeđeno je nakon što je automobil udario u grupu ljudi u gradu Nunspeet u Nizozemskoj.

Iz nizozemske policije saopćeno je da se tri osobe nalaze u teškom zdravstvenom stanju. Vozačica automobila, 56-godišnja žena iz Nunspeeta, zadobila je lakše povrede.

Fotografije i snimci s mjesta nesreće pokazuju veliki broj pripadnika hitnih službi raspoređenih na terenu.

Policija je potvrdila da je vozačica uhapšena.

Na mjestu događaja bilo je više vozila hitne pomoći, vatrogasnih ekipa i policijskih patrola, a u Nunspeet su upućena i tri medicinska helikoptera. Snimci prikazuju manji sivi automobil s vidljivim oštećenjima, zaustavljen na obližnjem polju.

U trenutku nesreće na lokaciji se nalazio veći broj građana jer je bila planirana svjetlosna parada, koja je nakon incidenta otkazana.

# NIZOZEMSKA
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