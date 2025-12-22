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IZRAELSKI PREMIJER

Netanjahu zaprijetio Iranu vrlo oštrim odgovorom u slučaju napada

Tenzije eskaliraju u jeku izraelskih optužbi da Teheran ubrzava proizvodnju balističkih raketa

Benjamin Netanjahu. AP

Anadolija

22.12.2025

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) zaprijetio je Iranu vrlo oštrim odgovorom ako izvrši bilo kakav vojni napad na Tel Aviv.

Prijetnja je iznesena tokom konferencije za novinare koju je Netanjahu održao u ponedjeljak navečer u Jeruzalemu s čelnikom administracije Kipra Nikosom Kristodoulidesom (Christodoulides) i grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom (Kyriakos Mitsotakis).

- Svaka akcija protiv Izraela bit će dočekana vrlo oštrim odgovorom - rekao je Netanjahu.

Napetosti između Izraela i Irana eskalirale su posljednjih dana usred izraelskih optužbi da Teheran intenzivira proizvodnje balističkih raketa.

Izrael je 13. juna izveo iznenadni napad na Teheran, ciljajući vojne, nuklearne i civilne lokacije, kao i visoke vojne komandante i nuklearne naučnike.

Teheran je izveo odmazdu raketnim udarima i napadima dronovima, dok je SAD bombardirao tri iranska nuklearna postrojenja. Dvanaestodnevni sukob zaustavljen je pod primirjem koje je sponzorirao SAD, a koje je stupilo na snagu 24. juna.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
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