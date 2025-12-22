Maduro upozorava svjetske lidere na američku vojnu kampanju

Predsjednik Venecuele Nicolas Maduro uputio je formalni apel svim državama članicama Ujedinjenih nacija i liderima karipskih zemalja, upozoravajući na "eskalaciju izuzetno ozbiljne agresije" Sjedinjenih Američkih Država.

U pismu koje je u ponedjeljak javno pročitao ministar vanjskih poslova Ivan Gil, Karakas je pozvao na međunarodnu osudu američkih vojnih aktivnosti na Karibima. Venecuelanska vlada zahtijeva hitan prekid pomorskih blokada i oružanih napada te traži nezavisnu multilateralnu istragu o navodnim kršenjima ljudskih prava.

Operacija "Južno koplje"

Maduro je svoje optužbe usmjerio na operaciju "Južno koplje", veliku američku pomorsku i zračnu raspodjelu snaga. Karakas tvrdi da ta operacija uključuje i prisustvo nuklearnih podmornica uz obalu Venecuele.

Iako je Vašington zvanično okarakterisao raspoređivanje snaga kao misiju protiv narkodilera, u pismu se navodi da je riječ o "činu zastrašivanja bez presedana u regiji u posljednjim decenijama".

Venecuelanski predsjednik detaljno je naveo niz vojnih aktivnosti koje su se, prema njegovim riječima, dogodile između septembra i decembra ove godine, navodeći 28 oružanih napada u Karipskom moru i istočnom Pacifiku na civilna plovila, koji su rezultirali s 104 vansudska pogubljenja, "od kojih su mnoga izvedena u okolnostima brodoloma".

Kršenje pravnih okvira

U pismu se tvrdi da ti postupci predstavljaju sistematsko kršenje međunarodnih pravnih okvira. Maduro smatra da SAD djeluju izvan Povelje UN-a, Ženevske konvencije iz 1949. godine i Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

- Venecuela nije počinila nijedan čin koji bi opravdao ovakvo vojno zastrašivanje - navodi se u pismu, u kojem se američka strategija opisuje kao "smrtonosna upotreba sile izvan bilo kakvog međunarodnog pravnog okvira".

Dokument također ističe da su ove operacije izazvale intenzivnu raspravu unutar američkog Kongresa o njihovoj zakonitosti i ustavnoj osnovi.

- Praksa državne piraterije direktna je prijetnja međunarodnom pravnom poretku i globalnoj sigurnosti - rekao je Maduro.

Upozorio je da napadi neće imati posljedice samo po njegovu zemlju, već da će "blokada i piraterija" usmjerena protiv venecuelanske trgovine energentima utjecati na snabdijevanje naftom i energijom, povećati nestabilnost na međunarodnim tržištima te pogoditi ekonomije regije i svijeta.