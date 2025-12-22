Najmanje 411 stanovnika Gaze ubijeno, više od 1.100 povrijeđeno u izraelskim napadima

Najmanje 411 Palestinaca je ubijeno, a 1.112 drugih je povrijeđeno u izraelskim napadima u Gazi od stupanja na snagu sporazuma o prekidu vatre 10. oktobra, saopštila je kancelarija za medije Vlade u Gazi u ponedjeljak.

Kršenja prekida vatre

U saopštenju kancelarije navodi se da je dokumentovano 875 izraelskih kršenja sporazuma o prekidu vatre, uključujući 265 incidenata direktnog pucanja na civile, 49 vojnih upada u stambena područja, 421 incident granatiranja i 150 incidenata rušenja kuća.

Kancelarija za medije optužila je Izrael da nije ispunio svoje humanitarne obaveze prema sporazumu, dozvolivši pristup samo 17.819 kamiona pomoći od 42.800 pošiljki dogovorenih prema sporazumu, što je u prosjeku samo 244 kamiona dnevno od 600 dogovorenih, što znači da stopa usklađenosti odredbama dogovora ne prelazi 41 posto.

Navedeno je da je ulazak dozvoljen za samo 394 cisterni s gorivom od 3.650, što je u prosjeku pet kamiona dnevno od 50 određenih sporazumom.

- To znači da je okupacija ispunila samo deset posto dogovorenih količina goriva, ostavljajući bolnice, pekare i vodovodne i kanalizacione stanice gotovo potpuno van funkcije, te pogoršavajući svakodnevnu patnju civila- saopćila je kancelarija.

Humanitarna kriza

Upozorili su i na duboku i neviđenu humanitarnu krizu u Gazi usred izraelskog odbijanja da otvori prijelaze ili dozvoli ulazak šatora, mobilnih kućica, karavana i materijala za skloništa, što je očigledno kršenje sporazuma i međunarodnog humanitarnog prava.

U saopštenju se također navodi da su proizvoljne politike Izraela dovele do urušavanja 46 oštećenih zgrada tokom nedavnih oluja, uzrokujući smrt 15 Palestinaca.

Pozvali su na osiguranje neposrednog i sigurnog protoka humanitarne pomoći i goriva i omogućavanje ulaska šatora, mobilnih kućica, karavana i materijala za skloništa, kako je predviđeno sporazumom, kako bi se suočila s eskalirajućom humanitarnom katastrofom u Pojasu Gaze.

Izraelska vojska je ubila blizu 71.000 Palestinaca, uglavnom žena i djece, a ranila preko 171.000 drugih u napadima u Gazi od oktobra 2023. godine.