Vozač Lamborghinija iz Srbije napao austrijsku policajku

Državljanin Srbije uhapšen je sinoć u 17. bečkom okrugu nakon što je napao i više puta udario austrijsku policajku na dužnosti.

Prema izvještajima austrijskih medija, 41-godišnjak je upravljao Lamborghinijem Urus, vrijednim najmanje 260.000 eura, kada je nešto prije ponoći prošao kroz crveno svjetlo na Hernalzer Girtelu.

Patrola saobraćajne policije odmah je krenula u potjeru i zaustavila ga.

- Tokom saobraćajne kontrole, policajci su primijetili očigledne znakove teže alkoholisanosti kod vozača - navela je bečka policija u saopštenju za javnost.

Tokom policijske akcije, vozač Lamborghinija postajao je sve agresivniji i više puta udario policajku pesnicom u gornji dio tijela. Policajka je zadobila povrede zbog kojih nije mogla nastaviti smjenu.

Njene kolege odmah su privele 41-godišnjaka. Utvrđeno je da je nivo alkohola u krvi vozača bio skoro 1,8 promila. Ovaj Srbijanac već ima više prijava i trenutno se nalazi u policijskom pritvoru.