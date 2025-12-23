Bil Klinton: Objavite sve Epstinove dokumente gdje se spominjem, ne treba nam zaštita

Bivši predsjednik SAD-a Bil Klinton (Bill Clinton) putem svog glasnogovornika Anhela (Angel) Urene oglasio se povodom objave dokumenata iz slučaja Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), u kojima se njegovo ime više puta pojavljuje.

Klinton je u izjavi za javnost naglasio da je objava dokumenata izuzetno važna, pohvalio zakon koji omogućava objelodanjenje spisa i kritizirao Ministarstvo pravde zbog načina na koji su dokumenti dosad objavljeni.

- Zakon o transparentnosti Epstinovih dosjea (Epstein Files Transparency Act) nameće jasnu zakonsku obavezu Ministarstvu pravde Sjedinjenih Američkih Država da objavi kompletnu dokumentaciju koju javnost traži i zaslužuje. Međutim, ono što je Ministarstvo pravde do sada objavilo, kao i način na koji je to učinilo, jasno pokazuje jedno: neko ili nešto se štiti. Ne znamo ko, šta ili zašto - rekao je Klinton u izjavi koju je prenio Urena.

Klinton je dodao da "takva zaštita njemu nije potrebna".

- Shodno tome, pozivamo predsjednika Donalda Trampa (Trump) da naloži državnoj tužiteljici Pam Bondi da odmah objavi sav preostali materijal koji se odnosi na, spominje ili sadrži fotografiju Bila Klintona. To uključuje, bez ograničenja, sve zapise koji eventualno postoje i koji podležu objavi prema Zakonu, uključujući transkripte velike porote, bilješke sa saslušanja, fotografije i nalaze Ureda državnog tužioca Sjedinjenih Američkih Država za Južni okrug Njujorka (kako je pod zakletvom navedeno pred Kongresom od strane državnog tužioca iz Trumpovog prvog mandata) - stoji u saopštenju za javnost.

Na kraju saopštenja iz Klintonovog tima navodi se da bi bilo koji drugi potez osim potpune objave dokumenata pokazao da su politički motivi bili u pitanju i da se dokumenti selektivno cenzurišu.

- Odbijanje da se to učini potvrdit će raširenu sumnju da dosadašnje aktivnosti Ministarstva pravde nisu usmjerene na transparentnost, već na insinuacije, korištenje selektivnih objava kako bi se sugerisala krivica pojedinaca koje je isto Ministarstvo pravde, tokom mnogih godina, pod predsjednicima i državnim tužiocima iz obje stranke, već više puta oslobodilo svake odgovornosti - navodi se u saopštenju.