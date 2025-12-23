Tramp ponovo zaoštrava odnose s Danskom imenovanjem izaslanika za Grenland

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) ponovo je ušao u spor s Danskom nakon što je za specijalnog izaslanika za Grenland imenovao guvernera savezne države Luizijane Džefa Landrija (Jeff Landry). Riječ je o golemom arktičkom otoku za koji je Tramp izjavio da bi ga Sjedinjene Američke Države trebale anektirati.

Odgovarajući na pitanje britanskog javnog servisa BBC o novoj ulozi Džefa Landrija, Tramp je poručio da je Grenland SAD-u potreban radi „nacionalne zaštite“ te naglasio kako ga „moraju imati“.

Prema njegovim riječima, Landri će kao specijalni izaslanik za Grenland „predvoditi napad“, iako je taj otok poluautonomni dio Kraljevine Danske. Tramp tvrdi da interes Sjedinjenih Američkih Država nije vezan za rudna bogatstva, već isključivo za sigurnosne razloge.

- To pitanje moramo riješiti - dodao je.

Nakon povratka u Bijelu kuću u januaru, Tramp je obnovio svoje dugogodišnje interesovanje za Grenland, ističući njegov izuzetno važan strateški položaj, ali i bogate mineralne resurse.

Također je odbio isključiti mogućnost upotrebe sile kako bi SAD osigurao kontrolu nad otokom, što je izazvalo šok u Danskoj, savezniku u NATO-u s kojim Washington tradicionalno ima bliske odnose.

Grenland, na kojem živi oko 57.000 stanovnika, od 1979. godine uživa širok stepen samouprave, dok su odbrana i vanjska politika i dalje u nadležnosti Danske. Iako većina stanovnika Grenlanda podržava ideju buduće nezavisnosti, istraživanja javnog mnijenja pokazuju snažno protivljenje eventualnom pripajanju Sjedinjenim Američkim Državama.

Imenovanja specijalnih izaslanika, poput Džefa Landrija, imaju neformalni karakter i, za razliku od zvaničnih diplomata, ne zahtijevaju saglasnost zemlje domaćina.