Poginuo heroj Ukrajine koji je evakuisao ranjene iz opkoljenog Mariupolja

Komandant posade borbenog helikoptera Mi-24 koji se srušio tokom izvršavanja zadatka 17. decembra bio je heroj Ukrajine Oleksandr Šemet (Oleksandr Shemet).

Šemet je ostao upamćen kao pilot koji je u aprilu 2022. godine izveo posljednji uspješan zračni proboj do opkoljene čeličane Azovstal u Marijupolju (Mariupol), tokom jedne od najdramatičnijih epizoda rata u Ukrajini.

Kako navode članovi porodice, nesreća se dogodila na području Čerkaske oblasti. Posada je 17. decembra dobila naređenje da poleti s ciljem presretanja ruskih bespilotnih letjelica tipa Šahed (Shahed).

Helikopter je uspješno poletio i u početku održavao vezu s komandnim mjestom, ali je u jednom trenutku nestao s radarskih sistema. Na mjestu pada kasnije su pronađena tijela sva četiri člana posade. Zvanični uzrok nesreće još uvijek nije utvrđen, a proces identifikacije tijela i dalje traje.

- U jednom trenutku helikopter više nije bio vidljiv na radaru komandnog mjesta, što je ukazivalo na pad. Smrtni slučajevi su potvrđeni. Na mjestu nesreće pronađena su četiri tijela. Svi članovi posade su poginuli – to je sada nepobitna činjenica - izjavili su članovi porodice za Pravdu (Pravda).

Brat Oleksandra Šemeta naveo je da preliminarni nalazi ukazuju na mogući sudar helikoptera s dronom tipa Šahed. Situaciju je dodatno otežalo to što je bespilotna letjelica, prema svemu sudeći, letjela na izuzetno maloj visini, zbog čega je nije bilo moguće na vrijeme detektovati sistemima nadzora.

Helikopter je, usljed udara i pada, pretrpio katastrofalna oštećenja.

- Kasnije, helikopter više nije bio vidljiv na radaru na komandnom mjestu, što je ukazivalo na to da se srušio. Smrtni slučajevi su potvrđeni. Četiri tijela su pronađena na mjestu nesreće. Svi članovi posade su poginuli. To je sada činjenica - navode članovi porodice za Pravdu.

Stručne ekipe trenutno rade na dekodiranju podataka iz snimača leta. Na osnovu dosadašnjih saznanja, porodica odbacuje mogućnost tehničkog kvara ili pilotske greške kao uzroka tragedije.

Oleksandr Šemet je 13. decembra napunio 55 godina. Bio je to posljednji put da su se braća čula. Iza njega su ostali majka, supruga i dvoje djece – kćerka i sin, koji se također pridružio ukrajinskim oružanim snagama, nastavljajući očevim putem.