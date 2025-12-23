Ministar odbrane Izraela: Nikada se nećemo u potpunosti povući iz Pojasa Gaze

Izraelski ministar odbrane Israel Katz izjavio je u utorak da se Izrael nikada neće u potpunosti povući iz Pojasa Gaze te je najavio planove za uspostavu novih vojno-poljoprivrednih ispostava u sjevernoj Gazi.

Katz je govorio na svečanosti obilježavanja sporazuma o preseljenju sjedišta Benjaminske brigade Izraelskih odbrambenih snaga i izgradnji 1.200 novih naselja u okupiranom naselju Beit El na Zapadnoj obali. Izraelska naselja na okupiranoj Zapadnoj obali Ujedinjene nacije i većina međunarodne zajednice smatraju ilegalnima prema međunarodnom pravu.

- Učinit ćemo to na pravi način, u pravo vrijeme. Neki ljudi protestuju, ali mi smo ti koji imamo kontrolu- rekao je Katz.