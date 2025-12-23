Ministar odbrane Izraela: Nikada se nećemo u potpunosti povući iz Pojasa Gaze

Izraelski ministar odbrane Israel Katz izjavio je u utorak da se Izrael nikada neće u potpunosti povući iz Pojasa Gaze te je najavio planove za uspostavu novih vojno-poljoprivrednih ispostava u sjevernoj Gazi.
Katz je govorio na svečanosti obilježavanja sporazuma o preseljenju sjedišta Benjaminske brigade Izraelskih odbrambenih snaga i izgradnji 1.200 novih naselja u okupiranom naselju Beit El na Zapadnoj obali. Izraelska naselja na okupiranoj Zapadnoj obali Ujedinjene nacije i većina međunarodne zajednice smatraju ilegalnima prema međunarodnom pravu.
- Učinit ćemo to na pravi način, u pravo vrijeme. Neki ljudi protestuju, ali mi smo ti koji imamo kontrolu- rekao je Katz.
Osvrćući se na širu političku pozadinu, Katz je dodao: "Ova vlada je vlada naselja. Ona traži angažman. Ako je suverenitet moguć, primijenit ćemo ga. Sada smo u razdoblju praktičnog suvereniteta i u ovom trenutku, zbog stavova i snage koju je Izrael pokazao od strašne tragedije 7. oktobra, postoje prilike koje nismo imali dugo vremena."
Krhko primirje između Izraela i Hamasa u Gazi na snazi je od 10. oktobra, iako se obje strane redovno međusobno optužuju za njegova kršenja.
Otkad je Izrael započeo rat na toj teritoriji nakon upada Hamasa 7. oktobra 2023., izraelska vojska je ubila više od 70.000 ljudi u Gazi, prema podacima ministarstva zdravstva palestinske enklave.
Velika većina od više od dva miliona stanovnika tog teritorija raseljena je, od kojih mnogi više puta, prenosi Reuters.