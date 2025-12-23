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TVRDI VOLODIMIR ZELENSKI

U masovnom ruskom napadu na Ukrajinu četvero ubijenih, među njima i dijete

Najnoviji kombinovani udar Moskve najteže je pogodio energetska postrojenja u zapadnim regijama

Volodimir Zelenski. Platforma X

FENA

23.12.2025

U masovnom ruskom napadu na Ukrajinu u utorak ubijene su najmanje tri osobe, među kojima i četverogodišnje dijete, saopćio je predsjednik Volodimir Zelenski.

- Ovaj ruski napad šalje izuzetno jasan signal o prioritetima Rusije - napisao je Zelenski na platformi društvenih mreža X, dodajući da je u njemu sudjelovalo više od 30 projektila i 650 dronova u najmanje 13 regija.

- Napad se desio uoči Božića, kada ljudi jednostavno žele biti sa svojim porodicama, kod kuće i na sigurnom - naveo je.

Rusija je u utorak zasula Ukrajinu projektilima i dronovima u novom zračnom napadu, saopćile su vlasti, ubivši najmanje tri osobe, uključujući dijete, te izazivajući vanredne nestanke struje širom zemlje dok se Ukrajinci pripremaju za proslavu Božića.

Najnoviji kombinovani udar Moskve najteže je pogodio energetska postrojenja u zapadnim regijama, saopćila je premijerka Julija Sviridenko, a desio se nekoliko dana nakon još jednog kruga mirovnih pregovora uz američko posredovanje o okončanju gotovo četverogodišnjeg rata, prenosi Reuters.

# RUSIJA
# UKRAJINA
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