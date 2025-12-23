U masovnom ruskom napadu na Ukrajinu četvero ubijenih, među njima i dijete

U masovnom ruskom napadu na Ukrajinu u utorak ubijene su najmanje tri osobe, među kojima i četverogodišnje dijete, saopćio je predsjednik Volodimir Zelenski.

- Ovaj ruski napad šalje izuzetno jasan signal o prioritetima Rusije - napisao je Zelenski na platformi društvenih mreža X, dodajući da je u njemu sudjelovalo više od 30 projektila i 650 dronova u najmanje 13 regija.

- Napad se desio uoči Božića, kada ljudi jednostavno žele biti sa svojim porodicama, kod kuće i na sigurnom - naveo je.