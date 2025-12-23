Indija obećala 450 miliona dolara humanitarne pomoći Šri Lanki

Indija je obećala 450 miliona dolara humanitarne pomoći kako bi pomogla Šri Lanki da se oporavi od razorne štete koju je prouzrokovao ciklon Ditwah, saopćio je u utorak ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jaishankar tokom posjete toj zemlji.
Ciklon je prošlog mjeseca usmrtio više od 640 ljudi kada je zahvatio južnoazijski otok, uzrokujući poplave i klizišta koja su, prema Svjetskoj banci, nanijela štetu od oko četiri milijarde dolara, ili četiri posto BDP-a zemlje.
Predsjednik Šri Lanke Anura Kumara Dissanayake opisao je oluju, koja je pogodila više od dva miliona ljudi, kao najizazovniju prirodnu katastrofu u historiji otoka.
Jaishankar, koji je u dvodnevnoj posjeti, izjavio je na brifingu za medije u Colombu da je Dissanayakeu predao pismo premijera Narendre Modija, u kome se obavezuje na "paket obnove od 450 miliona dolara".
Dok će 350 miliona dolara biti u obliku „povlaštenih kreditnih linija“, preostalih 100 miliona dolara bit će dodijeljeno kao bespovratna sredstva.
Jaishankar je također spomenuo 1.100 tona humanitarne pomoći, skupa s lijekovima i drugom potrebnom opremom, poslanih južnom susjedu Indije neposredno nakon ciklona.
- S obzirom na obim štete, obnavljanje povezanosti očito je bio neposredni prioritet - rekao je, detaljno opisujući pomoć indijske vojske u osiguravanju prenosivih mostova.
Jaishankar je rekao da će Indija također razmotriti druge načine ublažavanja gubitaka, uključujući poticanje indijskog turizma u Šri Lanki.
- Slično tome, povećanje direktnih stranih ulaganja iz Indije može podstaći vašu ekonomiju u kritičnom trenutku - dodao je.
Ciklon je udario dok se Šri Lanka izvlačila iz svog najgoreg ekonomskog sloma 2022. godine, kada joj je ponestalo deviznih rezervi za plaćanje bitnog uvoza poput hrane, goriva i lijekova.
Nakon što je početkom 2023. godine odobren paket pomoći od 2,9 milijardi dolara od Međunarodnog monetarnog fonda, ekonomija zemlje se stabilizirala, prenosi AFP.