Indija obećala 450 miliona dolara humanitarne pomoći Šri Lanki

Indija je obećala 450 miliona dolara humanitarne pomoći kako bi pomogla Šri Lanki da se oporavi od razorne štete koju je prouzrokovao ciklon Ditwah, saopćio je u utorak ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jaishankar tokom posjete toj zemlji. Ciklon je prošlog mjeseca usmrtio više od 640 ljudi kada je zahvatio južnoazijski otok, uzrokujući poplave i klizišta koja su, prema Svjetskoj banci, nanijela štetu od oko četiri milijarde dolara, ili četiri posto BDP-a zemlje.

Predsjednik Šri Lanke Anura Kumara Dissanayake opisao je oluju, koja je pogodila više od dva miliona ljudi, kao najizazovniju prirodnu katastrofu u historiji otoka. Jaishankar, koji je u dvodnevnoj posjeti, izjavio je na brifingu za medije u Colombu da je Dissanayakeu predao pismo premijera Narendre Modija, u kome se obavezuje na "paket obnove od 450 miliona dolara". Dok će 350 miliona dolara biti u obliku „povlaštenih kreditnih linija“, preostalih 100 miliona dolara bit će dodijeljeno kao bespovratna sredstva. Jaishankar je također spomenuo 1.100 tona humanitarne pomoći, skupa s lijekovima i drugom potrebnom opremom, poslanih južnom susjedu Indije neposredno nakon ciklona.