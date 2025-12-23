Uhapšena Greta Tunberg zbog podrške organizaciji "Palestinska akcija", koja je označena kao teroristička

Klimatska aktivistkinja Greta Tunberg uhapšena je u centru Londona na demonstracijama podrške štrajkačima glađu organizacije „Palestinska akcija“, prenosi Sky News.

Policija u Londonu saopćila je da je 22-godišnja žena uhapšena zbog isticanja transparenta podrške zabranjenoj organizaciji „Palestinska akcija“, što je suprotno članu 13. Zakona o terorizmu iz 2000. godine.

Organizacija „Palestinska akcija“ je zvanično na spisku terorističkih organizacija u Ujedinjenom Kraljevstvu. To znači da je, prema britanskom Zakonu o terorizmu iz 2000. godine, grupa formalno klasificirana kao teroristička organizacija, a članstvo u njoj, podrška ili čak isticanje njenog imena smatraju se krivičnim djelima, uz kazne i do 14 godina zatvora.

Ustavne izmjene su stupile na snagu nakon što su britanski parlament i Dom lordova odobrili zabranu u julu ove godine. Od tada se oni nalaze na zvaničnoj listi zabrani organizacija uz druge terorističke grupe.

Odluka o zabrani je predmet pravnih izazova i kritika od dijela organizacija za ljudska prava i UN stručnjaka koji tvrde da protestne aktivnosti ne bi trebale automatski biti tretirane kao terorizam, ali zakon je formalno usvojen i u primjeni je.