Tramp se spominje više puta u novim Epstinovim dokumentima: Letio s njim najmanje osam puta

Američko Ministarstvo pravde objavilo je novu seriju od više od 11.000 dokumenata povezanih s Džefrijem Epstinom (Jeffreyjem Epsteinom), u kojima se Donald Tramp (Donald Trump) spominje više puta nego u prethodnim paketima.

Dokumenti, koji su objavljeni tokom noći s ponedjeljka na utorak, uključuju tvrdnju da je Tramp u 1990-ima bio na letu s Epstinom i 20-godišnjom ženom. Nema dokaza koji bi ukazivali na to da je žena bila žrtva bilo kakvog zločina, a njeno spominjanje u dokumentima ne implicira kriminalnu odgovornost Trampa.

Prvi paket dokumenata, poznat kao "Epstein Files", objavljen je u petak navečer nakon višemjesečnih odgađanja tokom administracije Donalda Trampa. Zamjenik glavnog državnog tužioca Tod Blanša (Todd Blanche) kazao je za Fox News da očekuje objavu još nekoliko stotina hiljada dokumenata u narednim sedmicama.

Novi paket dokumenata sadrži sudske spise, e-mailove, fotografije, članke iz novina, tabele, audio i stotine video zapisa. Pored Trampa, uključeni su i dokumenti FBI-a, interne komunikacije Ministarstva pravde, sudski pozivi i drugi pravni spisi, uključujući i dokumente vezane za Epstinovu smrt u federalnom pritvoru 2019. godine.

Donald Tramp je putovao je privatnim avionom Džefrija Epstina najmanje osam puta između 1993. i 1996. godine. U e-mailu američkog pomoćnika tužioca iz Južnog okruga New Yorka iz 2020. godine navedeno je da su Tramp i Epstin bili "jedini putnici" na jednom od letova, dok su na drugim letovima među putnicima bile i osobe "tada stare 20 godina" te "žene koje bi mogle biti svjedoci" u slučaju protiv Epstinove partnerice Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell).

Dokumenti također uključuju e-mailove Maksvelove i osobe koja se potpisuje kao "A" i koristi pseudonim "Nevidljivi čovjek". U jednom od e-mailova iz augusta 2001. "A" piše Maksvel s upućenom porukom o "Balmoral Summer Campu za Kraljevsku porodicu" te traži savjet kako da "ponovo fokusira svoj život" dok je njegova "cijela egzistencija u neredu". Nema indicija da ovi e-mailovi ukazuju na bilo kakvo krivično djelo.

Ministarstvo pravde SAD-a bilo je zakonski obavezno objaviti dokumente do kraja prošle sedmice, a novi paket predstavlja najveću objavu do sada, sa stotinama stranica novih dokumenata koje pružaju dublji uvid u mrežu kontakata i aktivnosti Džefrija Epstina.