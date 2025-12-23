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EKSPRESNO UKLONJEN

Pojavio se snimak navodnog samoubistva Džefrija Epstina: Tvrde da je lažan

Snimak, u trajanju od 12 sekundi, bio je dostupan putem adrese Justice.gov i pojavio se među dokumentima koje je objavila ova institucija

Snimak koji navodno prikazuje Epstinovo samoubistvo. Platforma X

M. Až.

23.12.2025

Na zvaničnoj stranici Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država nakratko se pojavio video-snimak za koji se tvrdilo da prikazuje posljednje sate Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein) u zatvorskoj ćeliji, ali je ubrzo uklonjen uz tvrdnje da je riječ o falsifikatu.

Snimak, u trajanju od 12 sekundi, bio je dostupan putem adrese Justice.gov i pojavio se među dokumentima koje je objavila ova institucija. Imao je vremensku oznaku 10. august 2019. godine u 4.29 sati i djelovalo je da prikazuje Epstina u njegovoj ćeliji u Metropolitenskom popravnom centru u New Yorku.

Magazin People navodi da je snimak lažan. Iako se na njemu vidi osoba koja, naizgled, pokušava da se objesi, prikaz ne odgovara načinu na koji je Epstin kasnije pronađen, kako je navedeno u izvještaju Zavoda za zatvore o proceduralnim propustima u toj ustanovi, objavljenom u junu 2023. godine nakon interne istrage.

U izvještaju je navedeno da nijedna kamera u zatvoru nije snimala unutrašnjost Epstinove ćelije u noći njegove smrti. Precizira se i da su video-zapisi za 9. i 10. august iz dijela sa posebnim režimom smještaja bili dostupni samo s jedne sigurnosne kamere zbog tehničkog kvara, ali da ta kamera nije imala pogled unutar ćelije.

Također se navodi da su svjetla u Epstinovoj ćeliji bila upaljena, što je uobičajena praksa za zatvorenike pod nadzorom zbog rizika od samoubistva. Ipak, u toj noći Epstin više nije bio pod takvim nadzorom. Prema izvještaju, s tog režima skinut je 24. jula, dan nakon što je čuvar ušao u njegovu ćeliju nešto poslije jedan sat iza ponoći i zatekao narandžastu tkaninu oko vrata, dok je njegov cimer potvrdio da je Epstin prethodne noći pokušao samoubistvo.

Vizuelna analiza snimka ukazuje na više nepravilnosti. Vrata prikazana na snimku ne odgovaraju fotografijama Epstinove ćelije koje je ranije objavila Zatvorska uprava. Uz to, elementi na snimku djeluju plošno, bez trodimenzionalne dubine, zbog čega više podsjećaju na animaciju nego na autentični video-zapis.

Magazin People uputio je upit Ministarstvu pravde u vezi sa snimkom koji je u međuvremenu uklonjen, ali odgovor do trenutka objavljivanja teksta nije stigao.

# SAD
# JEFFREY EPSTEIN
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