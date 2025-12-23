Kac: Izrael se neće u potpunosti povući iz Gaze

Izraelski ministar odbrane Israel Kac u utorak je poručio da se Tel Aviv nikada neće u potpunosti povući iz Pojasa Gaze niti s okupiranih sirijskih teritorija, objavio je list Yedioth Ahronoth, prenosi Anadolu.

- Nalazimo se duboko unutar Gaze i nikada nećemo napustiti cijelu Gazu - rekao je Kac na konferenciji za novinare u naselju Beit El, u blizini Ramallaha na centralnoj Zapadnoj obali.

Također je najavio uspostavljanje novih vojnih baza na sjeveru Gaze, umjesto naselja koja su evakuirana nakon izraelskog povlačenja 2005. godine.

- Kada za to dođe vrijeme, na sjeveru Gaze… izgradit ćemo jedinice Nahal umjesto (izraelskih) zajednica koje su raseljene - rekao je Kac, pohvalivši aktuelni izraelski kabinet kao "naseljeničku" vladu.

Prema izraelskom dnevniku Haaretz, lokaliteti Nahal predstavljaju vojni program u kojem se grupe mladih Izraelaca zajedno dobrovoljno prijavljuju, a kasnije formiraju civilne zajednice.

Oko 750.000 ilegalnih izraelskih doseljenika živi u stotinama naselja širom Zapadne obale, uključujući oko 250.000 u Istočnom Jerusalemu. Ilegalni doseljenici svakodnevno provode napade na Palestince s ciljem njihovog prisilnog raseljavanja.

Govoreći o izraelskim kršenjima sirijskog suvereniteta, Kac je rekao: "Nećemo se povući ni pedalj iz Sirije", bez dodatnih pojašnjenja.

Prema podacima sirijske vlade, od decembra 2024. godine Izrael je izveo više od 1.000 zračnih napada na Siriju te više od 400 prekograničnih upada u južne provincije.

Nakon pada režima Bašara al-Assada krajem 2024. godine, Izrael je proširio okupaciju sirijske Golanske visoravni zauzimanjem demilitarizirane tampon-zone, čime je prekršen sporazum iz 1974. godine sa Sirijom.