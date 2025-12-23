Epstinovo pismo koje spominje Trampa šokiralo javnost

U najnovijoj seriji dokumenata vezanih za Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), koja je objavila američka vlada, pojavilo se uznemirujuće pismo koje je potpisao "J. Epstein" i poslano je Leriju Nasaru (Larry Nassar), doktoru američkog olimpijskog gimnastičkog tima osuđenom za seksualno zlostavljanje.

U pismu, koje datira iz augusta 2019. godine, navodi se:

- Kao što već znate, izabrao sam 'kratki put' kući. Sretno! Dijelili smo jednu stvar... našu ljubav i brigu za mlade dame i nadu da će ostvariti svoj puni potencijal.

Epstin dalje spominje i Donalda Trampa, ne imenom, već kao "naš predsjednik":

- Naš predsjednik također dijeli ljubav prema mladim, djevojkama. Kada bi prošla mlada ljepotica, on je volio 'zgrabiti' je za međunožje, dok smo mi završili grabeći hranu u zatvorskim kantinama.

Pismo se završava riječima: "Život je nepravedan. Vaš, J. Epstin."

Donald Tramp, koji je bio predsjednik u vrijeme nastanka pisma, više puta je negirao bilo kakvo znanje ili umiješanost u Epstinove kriminalne aktivnosti i nezakonita djela.