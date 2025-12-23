Epstinovo pismo koje spominje Trampa šokiralo javnost

U najnovijoj seriji dokumenata vezanih za Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), koja je objavila američka vlada, pojavilo se uznemirujuće pismo koje je potpisao "J. Epstein" i poslano je Leriju Nasaru (Larry Nassar), doktoru američkog olimpijskog gimnastičkog tima osuđenom za seksualno zlostavljanje.
U pismu, koje datira iz augusta 2019. godine, navodi se:
- Kao što već znate, izabrao sam 'kratki put' kući. Sretno! Dijelili smo jednu stvar... našu ljubav i brigu za mlade dame i nadu da će ostvariti svoj puni potencijal.
Epstin dalje spominje i Donalda Trampa, ne imenom, već kao "naš predsjednik":
- Naš predsjednik također dijeli ljubav prema mladim, djevojkama. Kada bi prošla mlada ljepotica, on je volio 'zgrabiti' je za međunožje, dok smo mi završili grabeći hranu u zatvorskim kantinama.
Pismo se završava riječima: "Život je nepravedan. Vaš, J. Epstin."
Donald Tramp, koji je bio predsjednik u vrijeme nastanka pisma, više puta je negirao bilo kakvo znanje ili umiješanost u Epstinove kriminalne aktivnosti i nezakonita djela.
Postojanje pisma prvi put je objavila Associated Press 2023. godine, nakon što je otkriveno među više od 4.000 stranica dokumenata koje je posjedovao Zavod za zatvore. Pismo je poslano poštom 13. augusta 2019. godine, tri dana nakon Epstinove smrti u pritvoru, koja je proglašena samoubistvom. Istražitelji su ga pronašli u prostoriji za poštu nekoliko sedmica kasnije, nakon što je vraćeno iz zatvora u Arizoni sa oznakom "više nije na ovoj adresi".
- Izgleda da ga je poslao poštom i da mu je vraćeno- navedeno je u e-mailu istražitelja prema zatvorskom službeniku, uključenom u dokumente.
Nije jasno da li su Epstin i Nasar ikada imali ikakvu vezu. Nasar, bivši doktor američkog gimnastičkog tima i Univerziteta Michigan State, trenutno služi 60-godišnju saveznu kaznu zatvora zbog seksualnog zlostavljanja djece, a 2018. godine je osuđen na kaznu od 40 do 175 godina zatvora u saveznoj državi Michigan nakon što se izjasnio krivim po sedam tačaka optužnice za seksualno zlostavljanje.
Na suđenju je više od 150 žena, uključujući olimpijske osvajačice zlatne medalje Ali Rajsman (Aly Raisman) i Mekejlu Marono (McKaylu Maroney), izjavilo da ih je Nasar seksualno zlostavljao.
Dokument dolazi u trenutku kada se pitanja o smrti Džefrija Epstina u pritvoru i dalje preispituju, a njegov brat Mark Epstein tvrdi da je seksualni prestupnik ubijen u svojoj ćeliji.
Također se navodi da je Epstin za svoje hapšenje 2019. godine zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja navodno okrivio svog bivšeg prijatelja Donalda Trampa.