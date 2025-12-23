Ukrajinske snage se povukle iz strateški važnog grada u istočnoj Donjeckoj oblasti

Ukrajinski Generalštab je u utorak objavio da su se njegove snage povukle iz strateškog grada Siverska u istočnoj Donjeckoj regiji kako bi održale borbenu sposobnost.

- Kako bi sačuvali živote naših vojnika i borbenu sposobnost jedinica, ukrajinski branioci su se povukli iz naselja - saopštila je vojna komanda, dodajući da grad ostaje pod kontrolom vatre ukrajinskih trupa kako bi se spriječilo daljnje rusko napredovanje.

Generalštab je napomenuo da su ruske snage postigle napredak zahvaljujući značajnoj nadmoći u opremi i ljudstvu, koristeći stalni pritisak malih jurišnih grupa uprkos teškim vremenskim uslovima i visokoj stopi žrtava.

Komanda je naglasila da je odbrana Siverska iscrpila protivničke snage, navodeći da je svaki metar grada dat neprijatelju po visokoj cijeni i da je logistika za jedinice koje se trenutno nalaze u gradu meta napada.

Ukrajinske jedinice su se navodno premjestile na nove položaje kako bi nastavile borbene misije oko Slavjanska, udaljenog oko 44,8 kilometara cestom.

Povlačenje slijedi nakon što je portparol Kremlja Dmitrij Peskov 11. decembra kazao da je ruski predsjednik Vladimir Putin primio izvještaj o potpunom zauzimanju grada.

Siversk je strateško ukrajinsko uporište u Donjeckoj regiji. Njegovo zauzimanje se smatra značajnim korakom, otvarajući direktnu rutu prema ključnim gradovima Slavjansku i Kramatorsku, koji čine glavno odbrambeno središte ukrajinskih snaga u istočnom Donbasu.

Vijest dolazi u trenutku kada se rat u Ukrajini bliži četvrtoj godini, a napori za postizanje mira se nastavljaju.