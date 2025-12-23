Greta Tunberg puštena na slobodu nakon hapšenja na propalestinskom protestu u Londonu

Tunberg je puštena uz kauciju nakon što je uhapšena zbog transparenta na kojem je pisalo "Podržavam zatvorenike Akcije za Palestinu. Protivim se genocidu", saopštila je grupa Zatvorenici za Palestinu na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Poznata švedska aktivistica Greta Tunberg puštena je iz pritvora nakon hapšenja u utorak ujutro na protestu u Londonu u znak podrške propalestinskim štrajkačima glađu.





Grupa je napomenula da su dva demonstranta koji su zatvorili Osiguranje Aspen u znak solidarnosti sa štrajkačima glađu i dalje pritvorena u stanici Bishopsgate.

Hapšenje zbog transparenta

Tunberg su uhapsili policajci ispred kancelarija Aspena, za koji grupa tvrdi da pruža usluge izraelskoj firmi za oružje Elbit Systems.

- Uhapšena je zbog izlaganja predmeta, u ovom slučaju transparenta, u znak podrške zabranjenoj organizaciji, u ovom slučaju Akcija za Palestinu, suprotno članu 13. Zakona o terorizmu iz 2000. godine - navela je londonska policija.

Neki aktivisti su također poprskali crvenom bojom pročelje zgrade prije nego što su privedeni.

Protest se dogodio usred rastućih kritika vlade zbog stanja šest pritvorenika povezanih sa zabranjenom grupom Akcija za Palestinu, koji štrajkuju glađu od novembra.

Akcija za Palestinu je zabranjena u julu prema Zakonu o terorizmu nakon što su članovi grupe poprskali dva aviona Kraljevskog ratnog zrakoplovstva, uzrokujući štetu od sedam miliona funti (9,44 miliona dolara). Stotine propalestinskih aktivista od tada je uhapšeno širom Velike Britanije.

Međunarodna reakcija

Hapšenje Tunberg izazvalo je međunarodnu reakciju, uključujući i Franćesku Albaneze, specijalnu izvjestiteljicu UN-a za okupirane palestinske teritorije, koja je kritikovala vladu Velike Britanije i optužila je da je dio prikrivanja izraelskog genocida.

- Vlado Velike Britanije, što više ljudi uhapsite da biste sramotno prikrili izraelski genocid, to će se više pristojnih ljudi suprotstaviti vama u ime ljudskih prava - napisala je na X-u, uz video Thunberginog hapšenja.

Albaneze je dodala da će se na kraju vođe i saučesnici u genocidu suočiti s pravdom.

Lider Zelene stranke Zak Polanski također se oglasio protiv hapšenja, rekavši da je Tunberg uhapšena zbog držanja transparenta protiv genocida.

- Kada je mirni protest zločin, demokratija je u velikom problemu - rekao je Polanski, naglašavajući kako se to dešava pod laburističkom vladom.

Ričard Burgon, laburistički zastupnik, nazvao je hapšenje potpuno smiješnim, dodajući da je ovo još jedan primjer zašto je glasao protiv zabrane Akcije za Palestinu u Parlamentu.

Zarah Sultana iz nove Vaše stranke rekla je da je Tunberg uhapšena zbog protivljenja genocidu. Dodala je da je je premijer Kir Starmer saučesnik u genocidu nad palestinskim narodom.

- Treba ga uhapsiti i poslati u Hag - rekla je Sultana.