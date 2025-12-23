Spašena porodica iz Austrije: Satima lutali kroz šumu u BiH

Pripadnici Gorske službe spašavanja, Stanica Zenica, uspješno su u noći s 22. na 23. decembar pronašli porodicu iz Austrije koja se izgubila na lokalitetu Stolačka kosa, u izuzetno teškim noćnim i zimskim uslovima.
Riječ je o jednoj odrasloj ženskoj osobi, troje djece i psu.
Prema dostupnim informacijama, navigacijska aplikacija usmjerila ih je preko Teslića i Blatnice na šumski, teško prohodan put prema entitetskoj liniji, odnosno području Bistričaka i Nemile, na teritoriji Grada Zenice.
Vozilo je ubrzo ostalo zaglavljeno, nakon čega su, pokušavajući pronaći izlaz i signal mobilne mreže, nastavili kretanje pješke kroz šumu, gdje su izgubili orijentaciju.
U trenutku pronalaska, članovi porodice bili su pothlađeni, vidno iscrpljeni i dezorijentisani, što je dodatno zabrinjavajuće s obzirom na noć, niske temperature i činjenicu da su u pitanju bila djeca. Boravak u takvom okruženju, bez odgovarajuće opreme i jasne orijentacije, predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu.
Nakon lociranja, unesrećeni su na terenu zbrinuti, utopljeni i uz stalnu pratnju pripadnika GSS-a dovedeni do vozila, a potom predati pripadnicima EUFOR-a.
Akcija spašavanja uspješno je završena u 00:40 sati.
Dojava o nestalim osobama zaprimljena je u 21:55 od Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica. Spasilačke ekipe upućene su na teren u 22:30, dok je zvanična potraga započela u 23:10.
Iz Gorske službe spašavanja upozoravaju kako ova intervencija još jednom potvrđuje opasnosti oslanjanja isključivo na navigacijske aplikacije, posebno u planinskim i šumskim područjima, te naglašavaju važnost pravovremenog informisanja o prohodnosti puteva, vremenskim uslovima i karakteristikama terena.