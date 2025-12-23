Spašena porodica iz Austrije: Satima lutali kroz šumu u BiH

Pripadnici Gorske službe spašavanja, Stanica Zenica, uspješno su u noći s 22. na 23. decembar pronašli porodicu iz Austrije koja se izgubila na lokalitetu Stolačka kosa, u izuzetno teškim noćnim i zimskim uslovima.

Riječ je o jednoj odrasloj ženskoj osobi, troje djece i psu.

Prema dostupnim informacijama, navigacijska aplikacija usmjerila ih je preko Teslića i Blatnice na šumski, teško prohodan put prema entitetskoj liniji, odnosno području Bistričaka i Nemile, na teritoriji Grada Zenice.

Vozilo je ubrzo ostalo zaglavljeno, nakon čega su, pokušavajući pronaći izlaz i signal mobilne mreže, nastavili kretanje pješke kroz šumu, gdje su izgubili orijentaciju.