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Epstin posjedovao falsifikovani austrijski pasoš: Koristio lažno ime, poznato gdje je s njim sve putovao

Austrijske vlasti su izrazile iznenađenje nakon objave fotografija

Epstinov falsifikovani pasoš. Department of Justice

M. Až.

23.12.2025

Još jedan dio mračne slagalice koja okružuje pedofila Džefrija Epstina dospio je u javnost nakon što je Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država objavilo fotografije falsifikovanog austrijskog pasoša koji je posjedovao preminuli seksualni prestupnik.

Prema navodima američkih vlasti, Epstin je koristio pseudonim Marijus Robert Fortelni, pod kojim je putovao u više zemalja, među kojima su Francuska, Španija, ali i Saudijska Arabija. Posebnu pažnju privukli su brojni ulazni i izlazni pečati iz 1980-ih godina, koji pokazuju da je dokument bio aktivno korišten.

Austrijske vlasti su izrazile iznenađenje nakon objave fotografija. Kako piše Wallstreet Journal, američke vlasti su za ovaj pasoš znale još od 2019. godine i tim povodom kontaktirale svoje kolege u Austriji, piše Heute.

Ipak, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Beču saopštilo je da im dokument ranije nije bio poznat, te da sprovedena istraga nije dala konkretne rezultate. Navodi se i da je austrijska strana naknadno zatražila dodatne informacije od SAD.

Epstin posjedovao falsifikovani austrijski pasoš. Department of Justice

Falsifikovani pasoš imao je značajnu ulogu i u sudskom postupku protiv Epstina u Sjedinjenim Državama. Iako su njegovi advokati tvrdili da dokument nikada nije korišten, pečati u pasošu ukazuju na suprotno. Tužilaštvo je pasoš smatralo ozbiljnim rizikom od bekstva, što je bio jedan od razloga da Epstin ne bude pušten na slobodu uz kauciju.

Ministarstvo pravde SAD navodi da je Epstin redovno putovao pod lažnim identitetom, a među dokumentovanim putovanjima nalazi se i posjeta Beču 2019. godine. Prema dostupnim informacijama, tada je bio u pratnji tri žene i sastao se, između ostalih, sa Stivom Banonom, jednim od bliskih saradnika Donalda Trampa. Planirani sastanak sa tadašnjim slovačkim ministrom spoljnih poslova, međutim, nije održan.

Američki predsjednik Donald Tramp ranije je nova otkrića u vezi sa Epstinom opisao kao "užasna", dok objavljivanje novih fotografija dodatno podstiče pitanja o mreži kontakata i načinu na koji je Epstin godinama uspijevao da se slobodno kreće širom svijeta.

# SAD
# JEFFREY EPSTEIN
# AUSTRIJA
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