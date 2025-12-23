Epstin posjedovao falsifikovani austrijski pasoš: Koristio lažno ime, poznato gdje je s njim sve putovao

Još jedan dio mračne slagalice koja okružuje pedofila Džefrija Epstina dospio je u javnost nakon što je Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država objavilo fotografije falsifikovanog austrijskog pasoša koji je posjedovao preminuli seksualni prestupnik.

Prema navodima američkih vlasti, Epstin je koristio pseudonim Marijus Robert Fortelni, pod kojim je putovao u više zemalja, među kojima su Francuska, Španija, ali i Saudijska Arabija. Posebnu pažnju privukli su brojni ulazni i izlazni pečati iz 1980-ih godina, koji pokazuju da je dokument bio aktivno korišten.

Austrijske vlasti su izrazile iznenađenje nakon objave fotografija. Kako piše Wallstreet Journal, američke vlasti su za ovaj pasoš znale još od 2019. godine i tim povodom kontaktirale svoje kolege u Austriji, piše Heute.

Ipak, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Beču saopštilo je da im dokument ranije nije bio poznat, te da sprovedena istraga nije dala konkretne rezultate. Navodi se i da je austrijska strana naknadno zatražila dodatne informacije od SAD.