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PORUKA MIRA

Papa Lav XIV pozvao na božićno primirje širom svijeta

Ponavljam ovaj zahtjev svim ljudima dobre volje da na ovaj blagdan rođenja Spasitelja poštuju barem jedan dan mira, poručio je

Papa Lav XIV. Platforma X

M. Až.

24.12.2025

Papa Lav XIV u utorak navečer pozvao je na jednodnevno božićno primirje širom svijeta, ne navodeći nijedan konkretan sukob, ali izražavajući žaljenje što je "Rusija, čini se, odbila zahtjev za primirje".

- Ponavljam ovaj zahtjev svim ljudima dobre volje da na ovaj blagdan rođenja Spasitelja poštuju barem jedan dan mira - rekao je Papa dok je napuštao svoju rezidenciju u Castel Gandolfu, blizu Rima, prije povratka u Vatikan.

- Možda će nas poslušati i bit će 24 sata mira u cijelom svijetu - dodao je američki Papa.

# VATIKAN
# PAPA LAV XIV
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