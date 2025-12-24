Papa Lav XIV pozvao na božićno primirje širom svijeta

Papa Lav XIV u utorak navečer pozvao je na jednodnevno božićno primirje širom svijeta, ne navodeći nijedan konkretan sukob, ali izražavajući žaljenje što je "Rusija, čini se, odbila zahtjev za primirje".

- Ponavljam ovaj zahtjev svim ljudima dobre volje da na ovaj blagdan rođenja Spasitelja poštuju barem jedan dan mira - rekao je Papa dok je napuštao svoju rezidenciju u Castel Gandolfu, blizu Rima, prije povratka u Vatikan.

- Možda će nas poslušati i bit će 24 sata mira u cijelom svijetu - dodao je američki Papa.