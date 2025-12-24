Rusija i Kina u Vijeću sigurnosti optužile SAD za pritisak na Venecuelu

Rusija i Kina su pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija oštro kritikovale Sjedinjene Američke Države zbog, kako navode, vojnog i ekonomskog pritiska koji se vrši na Venecuelu, ocijenivši takvo djelovanje kao „kaubojsko ponašanje“ i „zastrašivanje“. Na zahtjev Venecuele, uz podršku Moskve i Pekinga, sazvan je hitan sastanak Vijeća sigurnosti, tokom kojeg je Vašington optužen za „najveću iznudu poznatu u našoj historiji“. Ruski ambasador pri UN-u Vasilij Nebenzja (Vasily Nebenzya) izjavio je da su potezi Sjedinjenih Američkih Država u potpunoj suprotnosti s temeljnim normama međunarodnog prava, naglašavajući da Washington snosi odgovornost za dugoročne i katastrofalne posljedice takvog djelovanja. Američku blokadu Venecuele opisao je kao „čin agresije“.

Predstavnik Kine Sun Lej (Sun Lei) poručio je da se njegova zemlja protivi svim oblicima unilateralizma i maltretiranja, te da dosljedno podržava države u očuvanju njihovog suvereniteta i nacionalnog dostojanstva. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države su rasporedile značajne vojne kapacitete na području Kariba, a u okviru pomorske blokade presretale su i tankere s naftom, tvrdeći da su venecuelanski brodovi obuhvaćeni sankcijama. Američki ambasador Majk Volc (Mike Waltz) na sjednici održanoj u utorak odbacio je kritike, poručivši: - Sjedinjene Američke Države će učiniti sve što je u njihovoj moći da zaštite našu hemisferu, naše granice i američki narod.“ Venecuelanski ambasador Samuel Moncada (Samuel Moncada) obratio se članicama Vijeća sigurnosti riječima: - Nalazimo se u prisustvu sile koja djeluje izvan međunarodnog prava, zahtijevajući da Venecuelanci napuste našu zemlju i predaju je. Ovo je najveća iznuda poznata u našoj historiji.“

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) optužuje Venecuelu da prihod od nafte, ključnog resursa te južnoameričke zemlje, koristi za finansiranje „narkoterorizma, trgovine ljudima, ubistava i otmica“. Vlasti u Karakasu odbacuju ove optužbe, negirajući bilo kakvu povezanost s trgovinom drogom, te tvrde da Washington pokušava srušiti predsjednika Nikolasa Madura (Nicolás Maduro) s ciljem preuzimanja kontrole nad venecuelanskim rezervama nafte, koje važe za najveće na svijetu.