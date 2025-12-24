Rusija i Kina u Vijeću sigurnosti optužile SAD za pritisak na Venecuelu

Rusija i Kina su pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija oštro kritikovale Sjedinjene Američke Države zbog, kako navode, vojnog i ekonomskog pritiska koji se vrši na Venecuelu, ocijenivši takvo djelovanje kao „kaubojsko ponašanje“ i „zastrašivanje“.
Na zahtjev Venecuele, uz podršku Moskve i Pekinga, sazvan je hitan sastanak Vijeća sigurnosti, tokom kojeg je Vašington optužen za „najveću iznudu poznatu u našoj historiji“.
Ruski ambasador pri UN-u Vasilij Nebenzja (Vasily Nebenzya) izjavio je da su potezi Sjedinjenih Američkih Država u potpunoj suprotnosti s temeljnim normama međunarodnog prava, naglašavajući da Washington snosi odgovornost za dugoročne i katastrofalne posljedice takvog djelovanja. Američku blokadu Venecuele opisao je kao „čin agresije“.
Predstavnik Kine Sun Lej (Sun Lei) poručio je da se njegova zemlja protivi svim oblicima unilateralizma i maltretiranja, te da dosljedno podržava države u očuvanju njihovog suvereniteta i nacionalnog dostojanstva.
Istovremeno, Sjedinjene Američke Države su rasporedile značajne vojne kapacitete na području Kariba, a u okviru pomorske blokade presretale su i tankere s naftom, tvrdeći da su venecuelanski brodovi obuhvaćeni sankcijama.
Američki ambasador Majk Volc (Mike Waltz) na sjednici održanoj u utorak odbacio je kritike, poručivši:
- Sjedinjene Američke Države će učiniti sve što je u njihovoj moći da zaštite našu hemisferu, naše granice i američki narod.“
Venecuelanski ambasador Samuel Moncada (Samuel Moncada) obratio se članicama Vijeća sigurnosti riječima:
- Nalazimo se u prisustvu sile koja djeluje izvan međunarodnog prava, zahtijevajući da Venecuelanci napuste našu zemlju i predaju je. Ovo je najveća iznuda poznata u našoj historiji.“
Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) optužuje Venecuelu da prihod od nafte, ključnog resursa te južnoameričke zemlje, koristi za finansiranje „narkoterorizma, trgovine ljudima, ubistava i otmica“.
Vlasti u Karakasu odbacuju ove optužbe, negirajući bilo kakvu povezanost s trgovinom drogom, te tvrde da Washington pokušava srušiti predsjednika Nikolasa Madura (Nicolás Maduro) s ciljem preuzimanja kontrole nad venecuelanskim rezervama nafte, koje važe za najveće na svijetu.
Američka administracija je ponudila nagradu od 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja Madura, bliskog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Od septembra, američke snage su izvele desetine zračnih napada na brodove za koje Vašington, bez iznošenja dokaza, tvrdi da su prevozili drogu. U tim operacijama život je izgubilo više od 100 ljudi.